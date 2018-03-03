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    Евсеев: «Удаления у «Зенита»? Это следствие эмоций от того, что они не смогли забить»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 21-го тура РФЛП против «Зенита» (0:0).

    – Манчини сказал, что судейство было катастрофой. Вы согласны с ним?

    – Это его мнение. Мое мнение: играли две достойные команды. Нужно держать эмоции в себе, а не действовать напоказ. Обе красные карточки – следствие эмоций от того, что у «Зенита» не получалось забить.

    – Удаления повлияли на ход игры?

    – Никак. В концовке нам нужно было использовать численное преимущество. Мы не смогли докричаться до ребят. В конце мы один раз подошли к штрафной «Зенита», но не реализовали момент.

    – «Амкару» было тяжело играть при таком скоплении фанатов «Зенита»?

    – Четыре дня назад мы играли в минус 15, снег, метель, мало болельщиков. Сегодня – полный стадион, это праздник для футболистов. В Петербурге всегда была футбольная атмосфера. Поэтому не вижу смысла задавать такие вопросы – вам любой ответит так же.

    Напомним, что главный арбитр встречи Владимир Сельдяков не стал прерывать матч, несмотря на брошенные на поле файеры, а также удалил двух игроков в компенсированное время и одного – в основное.

    Источник: Sports.ru

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    03.03.2018 19:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 марта 2018, 22:01

      Первый блин комом ! Эмоции через край -- а как без них ? Бились достойно -- но дырявить автобус -- можно только постоянным и основным составом (чего пока нет) !!!

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 3 марта 2018, 21:31

      Нет, это относится только ко второй КК. Первая КК была заработана в середине тайма и причина тут одна - отсутствие мастерства.

      1
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      Рейтинг: +58

      борманбек 3 марта 2018, 21:27

      пермь молодцы

      -1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 3 марта 2018, 20:52

      Зенит думал что Селтик обыграли то Амкар тем более. Вышли на матч не настроены, не заряжены. Начали второй тайм по лучше но не получилось быстро забить. Отсюда нервы и удаления. Если Манчини думал что в России легко взять чемпионат то он сегодня ещё раз убедился в обратном. По этому если они и дальше будут так дурака валять( играя не на 100% своих возможностей) то он и в тройку не попадёт. А летом спокойно уедет тренировать сборную Италии. Причём уедет с хорошим денежным бонусом по расторжения контракта...

      4
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      Рейтинг: +718

      Антимат 3 марта 2018, 20:34

      Обидно, слушай.

      5
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      Рейтинг: +718

      Антимат 3 марта 2018, 20:29

      Пермяки покрепче Селтика оказались.

      6
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      Рейтинг: +190

      Konb48 3 марта 2018, 20:28

      Вот кто меня действительно удивил, так это Евсеев! Признаюсь, никак не ожидал, что он таким отличным тренером будет! Респект ему и поздравления с прекрасной игрой! Жаль, что не удалось забить!

      3
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      Рейтинг: +1532

      starche 3 марта 2018, 20:16

      Евсеев прав, хотя на его автобус смотреть тошно.

      1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 3 марта 2018, 20:11

      Вадим - красава

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 марта 2018, 20:08

      Трудно пробить такую оборону.

      12
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Сибирь за Спартак 3 марта 2018, 21:37

      Особенно когда нечем или некем!

      0
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