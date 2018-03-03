Евсеев: «Удаления у «Зенита»? Это следствие эмоций от того, что они не смогли забить»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 21-го тура РФЛП против «Зенита» (0:0).

– Манчини сказал, что судейство было катастрофой. Вы согласны с ним?

– Это его мнение. Мое мнение: играли две достойные команды. Нужно держать эмоции в себе, а не действовать напоказ. Обе красные карточки – следствие эмоций от того, что у «Зенита» не получалось забить.

– Удаления повлияли на ход игры?

– Никак. В концовке нам нужно было использовать численное преимущество. Мы не смогли докричаться до ребят. В конце мы один раз подошли к штрафной «Зенита», но не реализовали момент.

– «Амкару» было тяжело играть при таком скоплении фанатов «Зенита»?

– Четыре дня назад мы играли в минус 15, снег, метель, мало болельщиков. Сегодня – полный стадион, это праздник для футболистов. В Петербурге всегда была футбольная атмосфера. Поэтому не вижу смысла задавать такие вопросы – вам любой ответит так же.

Напомним, что главный арбитр встречи Владимир Сельдяков не стал прерывать матч, несмотря на брошенные на поле файеры, а также удалил двух игроков в компенсированное время и одного – в основное.