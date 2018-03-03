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  • Евсеев: «Удаления у «Зенита»? Это следствие эмоций от того, что они не смогли забить»

Евсеев: «Удаления у «Зенита»? Это следствие эмоций от того, что они не смогли забить»

3 марта 2018, 19:30
13

Исполняющий обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 21-го тура РФЛП против «Зенита» (0:0).

– Манчини сказал, что судейство было катастрофой. Вы согласны с ним?

– Это его мнение. Мое мнение: играли две достойные команды. Нужно держать эмоции в себе, а не действовать напоказ. Обе красные карточки – следствие эмоций от того, что у «Зенита» не получалось забить.

– Удаления повлияли на ход игры?

– Никак. В концовке нам нужно было использовать численное преимущество. Мы не смогли докричаться до ребят. В конце мы один раз подошли к штрафной «Зенита», но не реализовали момент.

– «Амкару» было тяжело играть при таком скоплении фанатов «Зенита»?

– Четыре дня назад мы играли в минус 15, снег, метель, мало болельщиков. Сегодня – полный стадион, это праздник для футболистов. В Петербурге всегда была футбольная атмосфера. Поэтому не вижу смысла задавать такие вопросы – вам любой ответит так же.

Напомним, что главный арбитр встречи Владимир Сельдяков не стал прерывать матч, несмотря на брошенные на поле файеры, а также удалил двух игроков в компенсированное время и одного – в основное.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Евсеев Вадим
Комментарии (13)
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Боцман59rus
1520095139
Вадик, вспомним Уэлс - #куйваммм!!!
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DOCTOR PENALTY
1520095941
Браво, Вадим!!!
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Сибирь за Спартак
1520096902
Трудно пробить такую оборону.
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starche
1520097397
Евсеев прав, хотя на его автобус смотреть тошно.
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Konb48
1520098110
Вот кто меня действительно удивил, так это Евсеев! Признаюсь, никак не ожидал, что он таким отличным тренером будет! Респект ему и поздравления с прекрасной игрой! Жаль, что не удалось забить!
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Антимат
1520098194
Пермяки покрепче Селтика оказались.
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Антимат
1520098444
Обидно, слушай.
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Jenea83
1520099568
Зенит думал что Селтик обыграли то Амкар тем более. Вышли на матч не настроены, не заряжены. Начали второй тайм по лучше но не получилось быстро забить. Отсюда нервы и удаления. Если Манчини думал что в России легко взять чемпионат то он сегодня ещё раз убедился в обратном. По этому если они и дальше будут так дурака валять( играя не на 100% своих возможностей) то он и в тройку не попадёт. А летом спокойно уедет тренировать сборную Италии. Причём уедет с хорошим денежным бонусом по расторжения контракта...
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Вомбат
1520101861
Нет, это относится только ко второй КК. Первая КК была заработана в середине тайма и причина тут одна - отсутствие мастерства.
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Zenmaster
1520103663
Первый блин комом ! Эмоции через край -- а как без них ? Бились достойно -- но дырявить автобус -- можно только постоянным и основным составом (чего пока нет) !!!
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