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    Акинфеев провел 180-й «сухой» матч в РФПЛ

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сохранил свои ворота в неприкосновенности в поединке 21-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0), записав в свой актив 180-й «сухой» матч в чемпионате России.

    Таким образом, 31-летний вратарь опережает своего ближайшего преследователя Сергея Овчинникова уже на 51 игру без пропущенных голов.

    Отметим, что единственный, кто кроме Акинфеева из действующих голкиперов сумел преодолеть рубеж в 100 «сухих» матчей, – это 37-летний Сергей Рыжиков из «Рубина» (117).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 17:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 3 марта 2018, 21:28

      Не велико достижения в Рфпл не очень атакующий футбол

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Жёлто-синий 3 марта 2018, 22:26

      Но другие же пропускают))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 3 марта 2018, 20:13

      Красава!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 3 марта 2018, 20:07

      180 сухарей в играх РФПЛ,а с учётом кубковых и игр в ЛЧ и ЛЕ 281!
      Поздравляю!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 марта 2018, 18:38

      Молодец,Игорь-в России лучше вратаря ещё нет.Удачи в дальнейшем и больше "сухарей"

      5
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