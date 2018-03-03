Акинфеев провел 180-й «сухой» матч в РФПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сохранил свои ворота в неприкосновенности в поединке 21-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0), записав в свой актив 180-й «сухой» матч в чемпионате России.

Таким образом, 31-летний вратарь опережает своего ближайшего преследователя Сергея Овчинникова уже на 51 игру без пропущенных голов.

Отметим, что единственный, кто кроме Акинфеева из действующих голкиперов сумел преодолеть рубеж в 100 «сухих» матчей, – это 37-летний Сергей Рыжиков из «Рубина» (117).