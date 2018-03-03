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  • РФПЛ. «Зенит» разделил очки с «Амкаром». Ерохин, Кришито и Зайцев были удалены с поля

РФПЛ. «Зенит» разделил очки с «Амкаром». Ерохин, Кришито и Зайцев были удалены с поля

3 марта 2018, 18:26
111

В матче 21-го тура РФПЛ «Зенит» в родных стенах не сумел победить «Амкар». Встреча завершилась безголевой ничьей.

Отметим, что с 67-й минуты петербуржцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Александра Ерохина. Кроме того, на четвертой компенсированной минуте поле за вторую желтую карточку покинул защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Амкар (Пермь) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Оздоев (Ригони, 53; Мевля, 90+7), Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси (Заболотный, 64).

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Рязанцев (Идову, 66), Гащенков, Форбс (Огуде, 75), Эзатолахи, Оланаре (Бодул, 77).

Предупреждения: Ерохин, 7; Заболотный, 72; Кришито, 78; Паредес, 90+3 – Зайцев, 22; Гащенков, 26; Эзатолахи, 82; Нигматуллин, 90+1.

Удаление: Ерохин, 67; Кришито, 90+4 – Зайцев, 90+7.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь
Комментарии (111)
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Shogun
1520091078
Был бы другой клуб давно уже бы из-за фанатов игру остановили и записала технарь, а тут же кабинетный чемпион и все спишут, а самое веселое это жалкое зрелище будет важнее завтрашнего матча Локо-Спартак, одним словом позор и очередной раз убедился, что без помощи судьи бомжатник ничего не в состоянии сделать, а аргентинцов можете бесплатно в Рубин отпустит, бестолковые деревья одним словом,пермяки молодцы
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Чехов на Садовой
1520091300
Удивительно, но судила отсудил практически идеально. Миляр обосрался. АМКАРУ - респект. Бились по пацански, молодчики! Дай Бог и в стране всё по честному будет!!!
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CSKA_Michael
1520091475
Смотрел только последние 20 минут. зенит произвел просто отвратительное впечатление, будто быдло какое-то: нервно, грубо, по-хамски себя вели. Про болельщиков вообще говорить нечего. Культурная столица, клуб с неограниченным бюджетом, новый многомиллиардный стадион...и такой позор
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lordmrv
1520091652
А судья мужик с яйцами оказался!
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denzillo
1520091716
Судья красавец-судил чётко, никаких вопросов! бомжи-позорище, нарушение на нарушении-руки,ноги и вечно недовольны правильным решением-зажравшиеся паразиты! По уму-технарь им ******...кам заслуженный надо было!Евсей с дебютом!
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GoldPlayFIFARus9
1520092106
А теперь итог вкратце: 1) Игры нет,полное унылое Г. Чем команда занималась в зимнем в перерыве? 2) Команды типа Амкара - нахера вы существуете? И сами не играете,и другим не даёте. Стадионы всегда пустые у вас(т.к. не играете в футбол) 3) Ерохин галимое дно,отдаёт пас на фланг Ригони,защитник соперника смещается и появляется свободная зона. Видимо его в футбольной школе не учили как играть(отдал открылся),и вместо того чтобы туда забежать он ещё и закрылся,и Эмельяно ничего не остаётся кроме как отдать назад или идти в обводку. 4) Судья тридвараз это однозначно 5) Игроки Амкара ведут себя как бабы,постоянно валяются и тянут время как только могут, вратарь отдельный г*ндон. 6) Фаны тоже подставили команды не кисло,зачем такой хернёй страдать? К чему эти фаеры на поле?! Быстрее от этого этот слоупок всё равно не выбьет.
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Одинокий волк Маквейд
1520092466
Если и дальше будут такие результаты, то пускай МатчТВ только Зенит и показывает.
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starche
1520092763
Антифутбол в исполнении автобуса по имени Амкар был противен.
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ufos73
1520095965
Вся страна довольна, кроме одного городка, который почему то думает, что он культурный...
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Сибирь за Спартак
1520097003
Нищеброды едва не размотали миллионеров, умора.
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