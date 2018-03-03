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    РФПЛ. «Зенит» разделил очки с «Амкаром». Ерохин, Кришито и Зайцев были удалены с поля

    В матче 21-го тура РФПЛ «Зенит» в родных стенах не сумел победить «Амкар». Встреча завершилась безголевой ничьей.

    Отметим, что с 67-й минуты петербуржцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Александра Ерохина. Кроме того, на четвертой компенсированной минуте поле за вторую желтую карточку покинул защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Амкар (Пермь) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Оздоев (Ригони, 53; Мевля, 90+7), Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси (Заболотный, 64).

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Рязанцев (Идову, 66), Гащенков, Форбс (Огуде, 75), Эзатолахи, Оланаре (Бодул, 77).

    Предупреждения: Ерохин, 7; Заболотный, 72; Кришито, 78; Паредес, 90+3 – Зайцев, 22; Гащенков, 26; Эзатолахи, 82; Нигматуллин, 90+1.

    Удаление: Ерохин, 67; Кришито, 90+4 – Зайцев, 90+7.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 18:26
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    Комментарии110
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 4 марта 2018, 00:39

      если бы Амкар выпустил в основе Бодула а не дерево-Оланаре то могли и выграть

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 4 марта 2018, 00:14

      матч не видел ,но результата душу греет,газпроект в фнл.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 марта 2018, 21:30

      Амкар - команда сибирских медвежат ! Хрен пройдёшь и хрен объедешь!! Отлично сыграно! Низкий поклон за игру.
      Свистоплясы трибунные зенитовские - дерьмо, что видал в хохляндии, там они потом стали "правым сектором". НЕЧИСТЬ!

      1
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      ...
      Рейтинг: +137

      coocoo > Par Mezan 4 марта 2018, 08:04

      Пермь находится на среднем Урале, а не в Сибири

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 3 марта 2018, 21:27

      Удивил Питер...удивил.Накупить игроков на два состава и не слепить из них команду???Тут нужно иметь очень большой талант!Манчини похоже после рафинированной Гейропы до сих пор не понял куда он попал...Похоже в команде идёт какой-то внутренний конфликт между иностранцами и отечественными футболистами за место в основе.А Манчини всё никак не разберётся что с этим делать.Отсюда и шараханье ,лихорадка в играх...Ну и о фанах...РФС необходимо очень строго наказывать клубы за использование пиротехники.Вплоть до игр при пустых трибунах.По другому на мой взгляд ничего не выйдет.Да и клубам необходимо поработать со своими фанами.А то что-то у ребятишек крышу стало сносить...

      6
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      Рейтинг: +206

      andromend 3 марта 2018, 21:16

      Хочется искренне пожелать болельщикам,кидающим всякую ерунду на поле, реального лесоповала на реальных пару лет. Сколько можно уговаривать!? Пусть кидают снежки в тундре.

      10
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 3 марта 2018, 21:06

      Норм

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 3 марта 2018, 20:44

      Убрали Дзюбу и всё, кирдык.

      8
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      ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы > soccerfanivan 5 марта 2018, 18:21

      Спинным мозгом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 3 марта 2018, 20:39

      Забавно будет завтра узнать, что пробубнит Будогосский.

      9
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 марта 2018, 20:10

      Нищеброды едва не размотали миллионеров, умора.

      14
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 марта 2018, 20:06

      немытые отскочили, 1 очко для них и то неплохо)))

      3
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