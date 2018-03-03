РФПЛ. «Зенит» разделил очки с «Амкаром». Ерохин, Кришито и Зайцев были удалены с поля

В матче 21-го тура РФПЛ «Зенит» в родных стенах не сумел победить «Амкар». Встреча завершилась безголевой ничьей.

Отметим, что с 67-й минуты петербуржцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Александра Ерохина. Кроме того, на четвертой компенсированной минуте поле за вторую желтую карточку покинул защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Амкар (Пермь) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Оздоев (Ригони, 53; Мевля, 90+7), Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси (Заболотный, 64).

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Рязанцев (Идову, 66), Гащенков, Форбс (Огуде, 75), Эзатолахи, Оланаре (Бодул, 77).

Предупреждения: Ерохин, 7; Заболотный, 72; Кришито, 78; Паредес, 90+3 – Зайцев, 22; Гащенков, 26; Эзатолахи, 82; Нигматуллин, 90+1.

Удаление: Ерохин, 67; Кришито, 90+4 – Зайцев, 90+7.

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