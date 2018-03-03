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    Гюндоган: «Клопп мне как отец, но лучший тренер в мире не он, а Гвардиола»

    Полузащитник английского «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, кто, по его мнению, является сильнейшим тренером в мире. Немец назвал своего нынешнего менеджера.

    «Что могу сказать о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе? Он любил меня как футболиста, был мне словно отцом. Однако Хосеп Гвардиола – лучший тренер в мире, просто гений», – сказал хавбек.

    Гюндоган и Клопп совместно работали в дортмундской «Боруссии».

    Источник: Marca

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    03.03.2018 06:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 3 марта 2018, 12:03

      Я бы не огорчал своего отца такими словами и воздержался от подобных интервью, Гюндогана никто не заставлял говорить это.

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