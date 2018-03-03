Гюндоган: «Клопп мне как отец, но лучший тренер в мире не он, а Гвардиола»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, кто, по его мнению, является сильнейшим тренером в мире. Немец назвал своего нынешнего менеджера.

«Что могу сказать о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе? Он любил меня как футболиста, был мне словно отцом. Однако Хосеп Гвардиола – лучший тренер в мире, просто гений», – сказал хавбек.

Гюндоган и Клопп совместно работали в дортмундской «Боруссии».