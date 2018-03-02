Болельщики «Спартака» могут бесплатно посетить матч со «СКА» по билетам, купленным на игру с «Крыльями»

Болельщики «Спартака», которые приобрели билеты на перенесенный матч 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов», смогут бесплатно посетить игру 22-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска» 11 марта.

Для этого им нужно предъявить билет на кубковый матч в кассе №1 стадиона «Открытие Арена» с 9 по 11 марта с 11:00 до 20:00. Им будет выдан билет на матч против «СКА».

По этим же билетам болельщики смогут посетить матч с «Крыльями Советов». Дата встречи еще неизвестна.

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