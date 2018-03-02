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    Болельщики «Спартака» могут бесплатно посетить матч со «СКА» по билетам, купленным на игру с «Крыльями»

    Болельщики «Спартака», которые приобрели билеты на перенесенный матч 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов», смогут бесплатно посетить игру 22-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска» 11 марта.

    Для этого им нужно предъявить билет на кубковый матч в кассе №1 стадиона «Открытие Арена» с 9 по 11 марта с 11:00 до 20:00. Им будет выдан билет на матч против «СКА».

    По этим же билетам болельщики смогут посетить матч с «Крыльями Советов». Дата встречи еще неизвестна.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    02.03.2018 19:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 09:30

      молодцы, с душой и пониманием к своим!

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 2 марта 2018, 21:08

      лучше чем ничего , но переезд дороже обошёлся)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 20:33

      Правильное решение,только+++

      4
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 марта 2018, 20:12

      Отличная идея, молодцы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 2 марта 2018, 20:05

      Молодцы нежлобливые

      4
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 2 марта 2018, 20:01

      хорошее решение!

      4
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