Рахимов будет болеть за «Спартак» в дерби для сохранения интриги в чемпионате

Экс-главный тренер «Локомотива», «Амкара» и «Терека» Рашид Рахимов считает, что в футболе случается всякое, но в текущем чемпионате железнодорожники должны побеждать. Но сам он хотел бы увидеть на финише сезона обострение интриги.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, в 16:30 по московскому времени.

– Этот чемпионат «Локомотив» может проиграть только самому себе. Впрочем, в футболе все бывает. Если в ближайшем туре «Спартак» и «Зенит» одержат победы, разрыв сократится до пяти очков. И тут уже возможны варианты…

– И «Локомотив», и «Спартак» клубы для вас не чужие. За кого больше переживаете?

– Ха, провокационный вопрос! Ладно, скажу так. Именно в воскресенье мои симпатии будут на стороне «Спартака». Хочется, чтоб в чемпионате подольше сохранялась интрига.

– Удивились, что зимой Юрий Семин не взял ни одного новичка?

– Я слышал, что в это трансферное окно «Локомотив» и не планировал никого брать. Подбор футболистов там хороший, Ари с Чорлукой залечили травмы, никто не ушел. Вот и решили доиграть сезон нынешней обоймой.

– А «Спартак» купил у «Андерлехта» Ханни.

– Классный полузащитник. Креативный, техничный, видит поле, здорово работает с мячом. Но ему еще нужно время на адаптацию.

– В центре поля теперь есть Фернанду, Глушаков, Зобнин, Ханни, Пашалич… Кто же будет лишним?

– Когда сражаешься за чемпионство, лишних в команде не бывает! Если у кого-то травма или дисквалификация, должна быть равноценная замена. Ну и не забывайте, что Пашалич-то в аренде.