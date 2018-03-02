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    Рахимов будет болеть за «Спартак» в дерби для сохранения интриги в чемпионате

    Экс-главный тренер «Локомотива», «Амкара» и «Терека» Рашид Рахимов считает, что в футболе случается всякое, но в текущем чемпионате железнодорожники должны побеждать. Но сам он хотел бы увидеть на финише сезона обострение интриги.

    Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, в 16:30 по московскому времени.

    – Этот чемпионат «Локомотив» может проиграть только самому себе. Впрочем, в футболе все бывает. Если в ближайшем туре «Спартак» и «Зенит» одержат победы, разрыв сократится до пяти очков. И тут уже возможны варианты…

    – И «Локомотив», и «Спартак» клубы для вас не чужие. За кого больше переживаете?

    – Ха, провокационный вопрос! Ладно, скажу так. Именно в воскресенье мои симпатии будут на стороне «Спартака». Хочется, чтоб в чемпионате подольше сохранялась интрига.

    – Удивились, что зимой Юрий Семин не взял ни одного новичка?

    – Я слышал, что в это трансферное окно «Локомотив» и не планировал никого брать. Подбор футболистов там хороший, Ари с Чорлукой залечили травмы, никто не ушел. Вот и решили доиграть сезон нынешней обоймой.

    – А «Спартак» купил у «Андерлехта» Ханни.

    – Классный полузащитник. Креативный, техничный, видит поле, здорово работает с мячом. Но ему еще нужно время на адаптацию.

    – В центре поля теперь есть Фернанду, Глушаков, Зобнин, Ханни, Пашалич… Кто же будет лишним?

    – Когда сражаешься за чемпионство, лишних в команде не бывает! Если у кого-то травма или дисквалификация, должна быть равноценная замена. Ну и не забывайте, что Пашалич-то в аренде.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2018 11:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +982

      O-Z 2 марта 2018, 23:15

      Где Сычёва долг **** падла таджикская?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 18:38

      приятные отзыв про Ханни надеюсь оправдает и подтвердит, а насчет клуба за который болеть будет правильный выбор сделал!

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 13:34

      Интересное решение,но мы тоже будем болеть каждый за свою команду. Только не Фернанду а Фернандо.

      4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 марта 2018, 12:36

      Правильное решение

      2
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