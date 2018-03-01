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    Жоаозиньо: «Ростов» – принципиальный соперник «Краснодара». Нас устроят только три очка»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против «Ростова».

    «Мы знаем, что «Ростов» – наш ближайший сосед и матчи с этой командой всегда отличаются принципиальным характером. Нам всегда трудно играть с ростовчанами – они хорошо обороняются и быстро выходят в контратаку. Но мы знаем их возможности, их сильные и слабые стороны и очень серьезно готовимся к игре. Первый матч в году очень важен в психологическом плане, и нам очень нужно его выиграть, чтобы почувствовать уверенность в своих силах.

    Знаю, что состав команды зимой обновился, но, думаю, лидеры остались те же – это Калачев и Гацкан, футболисты опытные, многое умеющие на поле. Им мы должны уделять повышенное внимание.

    Смена тренера – это всегда эмоциональный всплеск для любой команды. Уверен, ростовчане будут играть на победу. Они тоже хотят успешно стартовать во второй части сезона, но и у нас нет других мыслей – мы играем дома, при своих болельщиках, и нас устроят только три очка!» – сказал бразилец.

    «Быки» примут ростовчан 3 марта.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    01.03.2018 15:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 2 марта 2018, 08:26

      Победит сильнейший...........Зачем друг другу гадости пишите???

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 23:06

      Пусть победит сильнейший.

      0
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 1 марта 2018, 21:15

      Коровы для Сельмаша не принципиальный сопердник,паэтаму Ростов устроит 3 очка.

      -1
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > Коза Ностра 1 марта 2018, 21:36

      Сам ты корова или телок. Играют два великих клуба и победит сильнейший.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра > gosproektikabinet 2 марта 2018, 00:05

      Я смотрю у тя рейтинг №Высокий",сразу видно,что ты передаст.

      -1
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра > gosproektikabinet 2 марта 2018, 00:52

      Ты дырявенький не ври,ты явный передаст и минетчик,и вся твоя самодостаточность заработана минетом,которому научила тя твоя дырявая мамашка,колхозная проститyтка.

      -1
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      Рейтинг: +256

      477 1 марта 2018, 20:52

      КРАСНОДАР ПОБЕДИТ!!!!!!! потому что Я ЕДУ НА МАТЧ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +43

      iordan137 1 марта 2018, 19:03

      Надо бы вспомнить, чья команда играла в ЛЧ. А кто не любит "Ростсельмаш" - пускай сос"т и свой и наш!!!

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > iordan137 1 марта 2018, 21:41

      А сосал..а выросла у тебя ?А мы любим и Ростсельмаш и Ростов и РСМ И СКА.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 1 марта 2018, 18:26

      Ждем победы от Ростова !!!!

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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 1 марта 2018, 17:42

      Другой состав , другой тренер а Жоазинья все знает! Ванга бразильская. Поле покажет.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 марта 2018, 16:37

      Ростов при Голубеве умудрился значительно более обеспеченный, более сильный и в разы стабильней состав Краснодара обскакать во всем и в кубке в финале оставить с носом и место в РПЛ занять такое какое Краснодар еще ни разу не смог.
      Поучаствовать в ЛЧ о которой Краснодар каждый год только мечтает и грезит.
      Вот как так то ..... Но Галицкий любом случае мужик золото, побольше бы таких в России.

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 марта 2018, 16:05

      Удачи Ростову и победы!!!

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 марта 2018, 15:27

      Удачи обоим командам !

      0
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