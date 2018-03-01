Жоаозиньо: «Ростов» – принципиальный соперник «Краснодара». Нас устроят только три очка»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против «Ростова».

«Мы знаем, что «Ростов» – наш ближайший сосед и матчи с этой командой всегда отличаются принципиальным характером. Нам всегда трудно играть с ростовчанами – они хорошо обороняются и быстро выходят в контратаку. Но мы знаем их возможности, их сильные и слабые стороны и очень серьезно готовимся к игре. Первый матч в году очень важен в психологическом плане, и нам очень нужно его выиграть, чтобы почувствовать уверенность в своих силах.

Знаю, что состав команды зимой обновился, но, думаю, лидеры остались те же – это Калачев и Гацкан, футболисты опытные, многое умеющие на поле. Им мы должны уделять повышенное внимание.

Смена тренера – это всегда эмоциональный всплеск для любой команды. Уверен, ростовчане будут играть на победу. Они тоже хотят успешно стартовать во второй части сезона, но и у нас нет других мыслей – мы играем дома, при своих болельщиках, и нас устроят только три очка!» – сказал бразилец.

«Быки» примут ростовчан 3 марта.