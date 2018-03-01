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  • Жоаозиньо: «Ростов» – принципиальный соперник «Краснодара». Нас устроят только три очка»

Жоаозиньо: «Ростов» – принципиальный соперник «Краснодара». Нас устроят только три очка»

1 марта 2018, 15:17
13

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против «Ростова».

«Мы знаем, что «Ростов» – наш ближайший сосед и матчи с этой командой всегда отличаются принципиальным характером. Нам всегда трудно играть с ростовчанами – они хорошо обороняются и быстро выходят в контратаку. Но мы знаем их возможности, их сильные и слабые стороны и очень серьезно готовимся к игре. Первый матч в году очень важен в психологическом плане, и нам очень нужно его выиграть, чтобы почувствовать уверенность в своих силах.

Знаю, что состав команды зимой обновился, но, думаю, лидеры остались те же – это Калачев и Гацкан, футболисты опытные, многое умеющие на поле. Им мы должны уделять повышенное внимание.

Смена тренера – это всегда эмоциональный всплеск для любой команды. Уверен, ростовчане будут играть на победу. Они тоже хотят успешно стартовать во второй части сезона, но и у нас нет других мыслей – мы играем дома, при своих болельщиках, и нас устроят только три очка!» – сказал бразилец.

«Быки» примут ростовчан 3 марта.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Жоаозиньо
Комментарии (13)
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acer2003
1519907251
Удачи обоим командам !
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vgarakh
1519909507
Удачи Ростову и победы!!!
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FanatSerj
1519911429
Ростов при Голубеве умудрился значительно более обеспеченный, более сильный и в разы стабильней состав Краснодара обскакать во всем и в кубке в финале оставить с носом и место в РПЛ занять такое какое Краснодар еще ни разу не смог. Поучаствовать в ЛЧ о которой Краснодар каждый год только мечтает и грезит. Вот как так то ..... Но Галицкий любом случае мужик золото, побольше бы таких в России.
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Чехов на Садовой
1519915378
Другой состав , другой тренер а Жоазинья все знает! Ванга бразильская. Поле покажет.
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zico2205
1519918017
Ждем победы от Ростова !!!!
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iordan137
1519920198
Надо бы вспомнить, чья команда играла в ЛЧ. А кто не любит "Ростсельмаш" - пускай сос"т и свой и наш!!!
Ответить
477
1519926761
КРАСНОДАР ПОБЕДИТ!!!!!!! потому что Я ЕДУ НА МАТЧ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ответить
Коза Ностра
1519928130
Коровы для Сельмаша не принципиальный сопердник,паэтаму Ростов устроит 3 очка.
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zigbert
1519934763
Пусть победит сильнейший.
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