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Игроки ЦСКА записали видео в поддержку травмированного Васина

27 февраля 2018, 13:42
5

Группа игроков ЦСКА, включая голкипера Игоря Акинфеева, защитников Георгия Щенникова и Кирилла Набабкина, полузащитника Александра Головина и нападающего Витиньо, записали видеообращение к травмированному защитнику команды Виктору Васину, пожелав ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

Напомним, 29-летний футболист получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:0). У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

В нынешнем сезоне Васин больше не сыграет. Также, с большой долей вероятности, он не поможет сборной России на чемпионате мира.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Набабкин Кирилл Васин Виктор Щенников Георгий Головин Александр Витиньо
Комментарии (5)
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Татарин за ЦСКА
1519733664
Виктор,с тобой вся красно-синяя семья.Ждём с нетерпением.Здоровья и скорейшего выздоровления. Вот все бы так поддерживали своих травмированных коллег.Удачи,ЦСКА. ЦСКА всегда будет первым.
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diktatop
1519734371
здоровья
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Lester84
1519740847
По-моему искренние пожелания были только у Игоряна
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BRO_football
1519752823
У меня друг болельщик ЦСКА по имени Виктор сейчас в больнице лежит. Пожалуй, покажу ему это видео. Он обрадуется.
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Артурка32
1519796691
Чалову может протеинчика попить? что то он худее и худее))) p.s. Здоровья Виктору!
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