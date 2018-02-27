Игроки ЦСКА записали видео в поддержку травмированного Васина

Группа игроков ЦСКА, включая голкипера Игоря Акинфеева, защитников Георгия Щенникова и Кирилла Набабкина, полузащитника Александра Головина и нападающего Витиньо, записали видеообращение к травмированному защитнику команды Виктору Васину, пожелав ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

Напомним, 29-летний футболист получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:0). У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

В нынешнем сезоне Васин больше не сыграет. Также, с большой долей вероятности, он не поможет сборной России на чемпионате мира.