Защитник «Марселя» Амави: «Неймар сам нарывался на фол»

Защитник «Марселя» Жордан Амави считает, что форвард «ПСЖ» Неймар сам виноват в том, что получил травму в матче этих команд.

«Мы играем в обычный футбол, Неймар сам нарывался на фол. Говорю то, что вижу на поле по факту.

Он ждет, пока его не прикроют, и избавляется от мяча в самый последний момент. Так на что он еще рассчитывает? Очевидно, он сам нарывается на такую игру.

Все знают, что он талантлив, но при первой же возможности падает на газан», – сказал Амави.

Напомним, что Неймар вынужден был досрочно покинуть поле в матче 27-го тура французской Лиги 1 с «Марселем». У футболиста диагностировано растяжение правой лодыжки и трещина пятой плюсневой кости.