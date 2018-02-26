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    УЕФА открыл дело против «Аталанты» из-за расистских песен фанатов в адрес Батшуайи

    УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Аталанты» после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Боруссии» Д (1:1) за оскорбления болельщиками форварда дортмундцев Миши Батшуайи.

    Сообщается, что болельщики пели расистские песни. Также они бросали файеры и посторонние предметы на поле и блокировали лестничные проходы.

    Немецкая команда может быть наказана за бросание файеров и посторонних предметов на поле.

    Ранее Батшуайи ответил на оскорбления фанатов.

    Источник: УЕФА

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    26.02.2018 23:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 27 февраля 2018, 07:00

      Какие ранимые чернокожие пошли. Просто диву даёшься.

      1
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 27 февраля 2018, 06:56

      Перепутали они что-то, ведь расизм существует по ихнему мнению только в России.

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 27 февраля 2018, 00:27

      Разве в Италии такое возможно, там же одни негры теперь.

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 27 февраля 2018, 00:00

      Я думал, это только для русских наказание....не всё так печально в спорте

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 26 февраля 2018, 23:58

      Господи,как уже задолбали эти негры со своим расизмом...

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