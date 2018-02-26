УЕФА открыл дело против «Аталанты» из-за расистских песен фанатов в адрес Батшуайи

УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Аталанты» после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Боруссии» Д (1:1) за оскорбления болельщиками форварда дортмундцев Миши Батшуайи.

Сообщается, что болельщики пели расистские песни. Также они бросали файеры и посторонние предметы на поле и блокировали лестничные проходы.

Немецкая команда может быть наказана за бросание файеров и посторонних предметов на поле.

Ранее Батшуайи ответил на оскорбления фанатов.