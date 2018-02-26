Хавбек «Лас-Пальмаса»: «Месси стоит 100 миллионов, а у нас вся команда столько не стоит»

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Хонатан Кальери в преддверии матча 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» поделился ожиданиями от встречи.

«За сезон «Барселона» проигрывает два или три матча. Нужно быть реалистами – у нас мало шансов на победу, но это может сыграть нам на руку.

Ракитич сказал мне, что этот матч будет важным для них, так как «Атлетико» идет близко в таблице. Месси стоит 100 миллионов, а у нас и вся команда столько не стоит. Разница огромна», – сказал Кальери.

«Лас-Пальмас» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице, набрав 19 очков в 25 турах. «Барселона» идет первой с 65-ю очками.