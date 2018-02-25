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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Челси» и вернулся на вторую строчку

    В матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» со счетом 2:1.

    На 32-й минуте матча хавбек «Челси» Виллиан открыл счет, но через семь минут форвард красных дьяволов Ромелу Лукаку сравнял его. Во втором тайме вышедший на замену Джесси Лингард вывел «Юнайтед» вперед.

    «МЮ» набрал 59 очков и вернулся на вторую строчку в таблице. «Челси» с 53 очками идет пятым.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Виллиан, 32; 1:1 – Лукаку, 39; 2:1 – Лингард, 75.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг, Матич, МакТоминай, Погба, Марсьяль (Лингард, 64), Санчес (Байи, 81), Лукаку.

    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Жиру, 78), Канте, Дринкуотер (Фабрегас, 81), Алонсо, Виллиан, Азар (Педро, 73), Мората.

    Предупреждения: Валенсия, 68; Матич, 85 – Канте, 30; Мората, 88.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2018 19:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 27 февраля 2018, 15:12

      будет интересно в следующем сезоне если Челси и Арсенал в ЛЕ окажутся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 26 февраля 2018, 00:41

      Вот для чего нужно было в Севильи сделать вид что всё плохо)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 26 февраля 2018, 00:06

      В дерби автобусов, победил МЮ))) Молодцы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 февраля 2018, 20:20

      здоровые манки затоптали оборону челси

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67296

      portero > BAIv 25 февраля 2018, 20:31

      первый гол Лукаку точно задавили массой

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 25 февраля 2018, 19:21

      ХОРОШО

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 февраля 2018, 19:06

      скоро еще барса чпокнет этот лондонский икарус на камп ноу ! поздравляем мю!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 25 февраля 2018, 21:08

      Так и будет!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 25 февраля 2018, 19:06

      Маур давно уже выйграл Конте психологически, видно было подавленность Конте

      3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 февраля 2018, 19:04

      Ну на фига этого рюдегера держать на поле,Азара за что надо было снимать, из атаку, защита совсем полудохлые,Конте ближе и ближе за стеной с такими составом в замене

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 25 февраля 2018, 19:01

      Молодцы!

      5
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