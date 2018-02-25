АПЛ. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Челси» и вернулся на вторую строчку

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» со счетом 2:1.

На 32-й минуте матча хавбек «Челси» Виллиан открыл счет, но через семь минут форвард красных дьяволов Ромелу Лукаку сравнял его. Во втором тайме вышедший на замену Джесси Лингард вывел «Юнайтед» вперед.

«МЮ» набрал 59 очков и вернулся на вторую строчку в таблице. «Челси» с 53 очками идет пятым.

Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Виллиан, 32; 1:1 – Лукаку, 39; 2:1 – Лингард, 75.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг, Матич, МакТоминай, Погба, Марсьяль (Лингард, 64), Санчес (Байи, 81), Лукаку.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Жиру, 78), Канте, Дринкуотер (Фабрегас, 81), Алонсо, Виллиан, Азар (Педро, 73), Мората.

Предупреждения: Валенсия, 68; Матич, 85 – Канте, 30; Мората, 88.

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