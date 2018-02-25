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    АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу у «Кристал Пэлас» благодаря голу Кейна

    В матче 28-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «шпор» Гарри Кейн на 89-й минуте.

    «Тоттенхэм» набрал 55 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, обойдя «Челси». Если аристократы сегодня не выиграют у «Манчестер Юнайтед», то они останутся пятыми.

    «Кристал Пэлас» набрал 27-ю очками идут на 17 строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 1:0 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кейн, 89.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2018 16:52
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 20:22

      Кейн подтверждает свой класс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 25 февраля 2018, 16:58

      Кто если не он

      8
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