АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу у «Кристал Пэлас» благодаря голу Кейна

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «шпор» Гарри Кейн на 89-й минуте.

«Тоттенхэм» набрал 55 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, обойдя «Челси». Если аристократы сегодня не выиграют у «Манчестер Юнайтед», то они останутся пятыми.

«Кристал Пэлас» набрал 27-ю очками идут на 17 строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 1:0 (0:0)

Гол: 0:1 – Кейн, 89.

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