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  • «Спартак» может вернуться к кандидатуре Шакуро во время летнего трансферного окна

«Спартак» может вернуться к кандидатуре Шакуро во время летнего трансферного окна

24 февраля 2018, 18:36
10

Левый защитник «Тюмени» и молодежной сборной России Павел Шакуро не перейдет в «Спартак» этой зимой.

Ранее со слов директора тюменского клуба Александра Попова стало известно, что красно-белые были готовы предложить за 20-летнего футболиста порядка 10 миллионов рублей, но руководство сибиряков не было готово пойти на такие условия.

Сообщается, что стороны могут вернуться к переговорам в летнее трансферное окно. По утверждению источника, сумма отступных за игрока составляет 20 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне Шакуро провел 16 матчей, заработав четыре желтые карточки.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Тюмень Спартак Шакуро Павел
Комментарии (10)
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Приус
1519487535
Мукой брать отказались.
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Опорник84
1519489421
Слава богу двадцать, но в деревянных!
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Братья Васильевы
1519489998
По миллиону за год жизни, не много?
Ответить
zigbert
1519491165
А стоящее ли дело?
Ответить
Bulat Sultanov
1519491980
Он на трансфермаркт в разы дороже стоит. Почему не взяли? Надеюсь, решаться до конца нынешнего трансферного окна
Ответить
Полная Канистра
1519495216
все хотят содрать приличные деньги зная кто покупатель
Ответить
OfaZavr
1519541708
может и не стоит такого интереса его персона, почему то его приобретение не внушает оптимизма.
Ответить
diktatop
1519543051
тюмень губит шанс парню
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AЛЕКС73
1519567330
в связи с новым лимитом на легионеров цены сейчас вверх полетят
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