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    «Спартак» может вернуться к кандидатуре Шакуро во время летнего трансферного окна

    Левый защитник «Тюмени» и молодежной сборной России Павел Шакуро не перейдет в «Спартак» этой зимой.

    Ранее со слов директора тюменского клуба Александра Попова стало известно, что красно-белые были готовы предложить за 20-летнего футболиста порядка 10 миллионов рублей, но руководство сибиряков не было готово пойти на такие условия.

    Сообщается, что стороны могут вернуться к переговорам в летнее трансферное окно. По утверждению источника, сумма отступных за игрока составляет 20 миллионов рублей.

    В нынешнем сезоне Шакуро провел 16 матчей, заработав четыре желтые карточки.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.02.2018 18:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +946

      AЛЕКС73 25 февраля 2018, 17:02

      в связи с новым лимитом на легионеров цены сейчас вверх полетят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +819

      diktatop 25 февраля 2018, 10:17

      тюмень губит шанс парню

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 февраля 2018, 09:55

      может и не стоит такого интереса его персона, почему то его приобретение не внушает оптимизма.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 февраля 2018, 21:00

      все хотят содрать приличные деньги зная кто покупатель

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 24 февраля 2018, 20:06

      Он на трансфермаркт в разы дороже стоит. Почему не взяли? Надеюсь, решаться до конца нынешнего трансферного окна

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Bulat Sultanov 24 февраля 2018, 21:39

      Нынешнее трансферное окно в России закрылось 22 февраля!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 19:52

      А стоящее ли дело?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 24 февраля 2018, 19:33

      По миллиону за год жизни, не много?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 февраля 2018, 19:23

      Слава богу двадцать, но в деревянных!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 24 февраля 2018, 18:52

      Мукой брать отказались.

      3
      Ответить
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