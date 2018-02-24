«Спартак» может вернуться к кандидатуре Шакуро во время летнего трансферного окна

Левый защитник «Тюмени» и молодежной сборной России Павел Шакуро не перейдет в «Спартак» этой зимой.

Ранее со слов директора тюменского клуба Александра Попова стало известно, что красно-белые были готовы предложить за 20-летнего футболиста порядка 10 миллионов рублей, но руководство сибиряков не было готово пойти на такие условия.

Сообщается, что стороны могут вернуться к переговорам в летнее трансферное окно. По утверждению источника, сумма отступных за игрока составляет 20 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне Шакуро провел 16 матчей, заработав четыре желтые карточки.