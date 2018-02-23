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    «Урал» выиграл Кубок ФНЛ

    В финальном матче Кубка ФНЛ «Урал» победил «Луч-Энергию». Основное время завершилось вничью – 1:1.

    Победитель определялся в серии пенальти, где точнее оказались футболисты екатеринбургского клуба – 4:2.

    Третье место на турнире заняла «Рига», обыгравшая «Шинник» (1:0).

    «Урал» в третий раз выиграл Кубок ФНЛ.

    На данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Урал»

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    23.02.2018 23:35
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -22

      Cobold 24 февраля 2018, 15:50

      Ну выиграли... и что это им даёт?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      яйва яйва 24 февраля 2018, 14:30

      Молодцы!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 11:44

      Поздравляю.Молодцы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 24 февраля 2018, 10:59

      ЭТО КУБОК УРАЛА МОЖНО СРАЗУ НЕ ИГРАТЬ И КУБОК ИМ ОТДАВАТЬ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      toxa 187 24 февраля 2018, 09:52

      то что там играет Рига никого не смущает))) а вот Урал смущает))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 февраля 2018, 09:52

      Ладно Урал против клубов ФНЛ, но что ещё за "Рига"??? Они из России вообще ???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 09:37

      Молодцы Урал!!! Поздравляю!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 24 февраля 2018, 01:24

      чё за хрень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 24 февраля 2018, 01:15

      Команда Премьер-Лиги выиграла кубок ФНЛ.
      ГЕРОИ

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 февраля 2018, 01:11

      Кубок ФНЛ скоро будет популярнее Лиги Чемпионов.

      0
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