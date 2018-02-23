«Урал» выиграл Кубок ФНЛ

Ну выиграли... и что это им даёт?
В финальном матче Кубка ФНЛ «Урал» победил «Луч-Энергию». Основное время завершилось вничью – 1:1.
Победитель определялся в серии пенальти, где точнее оказались футболисты екатеринбургского клуба – 4:2.
Третье место на турнире заняла «Рига», обыгравшая «Шинник» (1:0).
«Урал» в третий раз выиграл Кубок ФНЛ.
На данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ.
#УралЛуч #КубокФНЛ2018 pic.twitter.com/BZXb9uGQwc— ФК Урал (@FCURAL) 23 февраля 2018 г.