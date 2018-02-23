Журналист Mundo Deportivo – о поведении болельщиков «Спартака» в Бильбао: «И в этой стране пройдет чемпионат мира?»

Журналист Mundo Deportivo Хосе Хоакин Бротонс прокомментировал ситуацию с беспорядками в Бильбао между фанатами «Спартака» и «Атлетика».

Ранее сообщалось, что из-за поведения болельщиков московский клуб может быть исключен из еврокубков. Четыре фаната красно-белых предстанут перед испанским судом.

«Я в шоке. Просто в шоке. И в этой стране через четыре месяца пройдет чемпионат мира?!» – сказал Бротонс.

«Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов