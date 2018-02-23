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    Журналист Mundo Deportivo – о поведении болельщиков «Спартака» в Бильбао: «И в этой стране пройдет чемпионат мира?»

    Журналист Mundo Deportivo Хосе Хоакин Бротонс прокомментировал ситуацию с беспорядками в Бильбао между фанатами «Спартака» и «Атлетика».

    Ранее сообщалось, что из-за поведения болельщиков московский клуб может быть исключен из еврокубков. Четыре фаната красно-белых предстанут перед испанским судом.

    «Я в шоке. Просто в шоке. И в этой стране через четыре месяца пройдет чемпионат мира?!» – сказал Бротонс.

    «Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов

    Источник: Mundodeportivo

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    23.02.2018 22:30
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 27 февраля 2018, 10:24

      За своими смотри. идиотов везде хватает. и у вас их не меньше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 25 февраля 2018, 11:28

      ...европа--во всей красе.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 09:33

      кто бы говорил, сами запланировали заранее наших провоцировать и грязью поливать. сначала на своих посмотрите, а то в своем глазу бревна не видят лишь бы на Россию очередной чан с *овном вылить.

      6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 24 февраля 2018, 00:50

      Вот же беспринципные продажные черти... Упырь, у нас то как раз прошло всё спокойно, а вот на вашей территории царил запланированный хаос!!!

      3
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 24 февраля 2018, 00:12

      Можно подумать,что испанские фанаты белые и пушистые-сначала со своими соплеменниками разберитесь,а потом уже только суйте свой нос в другую страну!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 февраля 2018, 23:43

      да пусть гавкает собака,плевать!Слушать каждое говно себя не уважать!Может кто у нас из журналюг расскажет как в Испания занимаются работорговлей и трафиком наркоты?И это в европейской стране,о боже как такое может быть!?(сарказм)а так да-дать пи зды и дело с концом-достали!

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > 3a zenit 24 февраля 2018, 06:16

      Наркотрафик говоришь, бандиты.
      "Полиция Аргентины обнаружила в ПОСОЛЬСТВЕ России, готовые к отправке ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПОЧТОЙ 400 кг кокаина.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > 3a zenit 24 февраля 2018, 07:07

      Не согласен на счет что плевать, допинг с Олимпиадой мы тоже плевали ниче не будет. Надо отвечать таким журналюгам, чтобы знали свое место, а то подумают, ок не ответили (проглотили) давайте еще че нить скажем еще хуже, а что у них за фантазия в голове никто не знает!

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > kykyi 24 февраля 2018, 20:19

      в чём проблем доходяга,трёх дипломатов арестовали+ всех на стороне,операция проходила с 2016 года вместе с Аргентиной?Таких как ты в психушке надо держать!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > 3a zenit 24 февраля 2018, 20:21

      Как будто проблемы у тебя, с головой.

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 23 февраля 2018, 23:28

      там как и раньше думают...в России медведи.водка.снег
      а то что в одной Москве мерседесов продают как во всей Европе они не знают!!!!
      привыкли что Россия это сибирь.мрак.алкаши!
      спасибо тв за это!!!


      Наш ТОПОЛЬ М суки не замечают как будто бы!!!

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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 23 февраля 2018, 23:21

      Любят наших провоцировать конечно на выездах...
      НО. Соображающий человек в такие стычки просто не полезет. Ищут приключений на жопу вечно и находят их.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 февраля 2018, 22:57

      приезжайте,мы вас ждем

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 февраля 2018, 22:56

      Чрезвычайно впечатлительный и ангажированный писака...
      Но, к сожалению, бумагомарание вот таких и создаёт общественное мнение там...

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