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  • Роджерс: «Стадион «Зенита» стоит тех средств, которые в него были вложены»

Роджерс: «Стадион «Зенита» стоит тех средств, которые в него были вложены»

22 февраля 2018, 23:57
17

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита» (0:3) положительно отозвался о невском стадионе.

«Стадион фантастический, нам очень понравилось. Суперконтраст: на улице -17, а в чаше – отличный весенний вечер. Поздравляю «Зенит» с таким стадионом. Я понимаю, что он стоит много денег, но он стоит того», – считает тренер.

Ориентировочная стоимость «Санкт-Петербурга» – 43 миллиарда рублей.

У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Селтик Роджерс Брендан
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1519333296
Роджерс очень любит бакланов.
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ЖОРРО
1519334456
Соглашусь)
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3a zenit
1519334920
деньги ничто(даже украденные),зато он есть.Кто не согласен,пусть играет на огородах и в -17.
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insider_retro
1519335610
Тот случай, когда, то что увидел, про то и сказал! Без всякого словоблудия и политической угодливости! Футбольный тренер о хорошем футбольном стадионе с хорошей долей зависти!))
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Dimka_Foxy
1519336314
Да только у россиян пукан и горит, мол на наши налоги построен стадион. Интересно, хоть один из них знает что государству принадлежит 50% газпрома, все остальные частные акционеры. И откуда вы знаете что именно государственные деньги потрачены на стадион? К слову, в бразилии и канаде, есть стадионы подороже, а инфраструктуры такой нет.
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Zenmaster
1519338241
Таким стадионом -- всей стране гордиться нужно !!!
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zigbert
1519339526
На этот раз претензий к поляне не было.
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Антон bx14e
1519343146
Приятно слышать такое от профессионала...проиграл,но комплиментом о себе впечатление хорошее оставил..сменит Манчини))
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FaTeK1945ru
1519367835
...а помните,что он--Роджер,говорил перед матчем??? То-то. Аргентинцев поздравляю с победой над Шотландией!!!
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prezent2017
1519382256
Сооружение 21-го века, не открывашка занюханная.
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