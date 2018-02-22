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    Роджерс: «Стадион «Зенита» стоит тех средств, которые в него были вложены»

    Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита» (0:3) положительно отозвался о невском стадионе.

    «Стадион фантастический, нам очень понравилось. Суперконтраст: на улице -17, а в чаше – отличный весенний вечер. Поздравляю «Зенит» с таким стадионом. Я понимаю, что он стоит много денег, но он стоит того», – считает тренер.

    Ориентировочная стоимость «Санкт-Петербурга» – 43 миллиарда рублей.

    У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели

    Источник: «Советский спорт»

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    22.02.2018 23:57
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 13:37

      Сооружение 21-го века, не открывашка занюханная.

      1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 23 февраля 2018, 09:37

      ...а помните,что он--Роджер,говорил перед матчем??? То-то. Аргентинцев поздравляю с победой над Шотландией!!!

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 февраля 2018, 08:22

      Вот именно! На халяву ничего хорошего не бывает. Одно г-но.

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 23 февраля 2018, 02:45

      Приятно слышать такое от профессионала...проиграл,но комплиментом о себе впечатление хорошее оставил..сменит Манчини))

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 23 февраля 2018, 01:45

      На этот раз претензий к поляне не было.

      4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 февраля 2018, 01:24

      Таким стадионом -- всей стране гордиться нужно !!!

      4
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 23 февраля 2018, 00:51

      Да только у россиян пукан и горит, мол на наши налоги построен стадион. Интересно, хоть один из них знает что государству принадлежит 50% газпрома, все остальные частные акционеры. И откуда вы знаете что именно государственные деньги потрачены на стадион? К слову, в бразилии и канаде, есть стадионы подороже, а инфраструктуры такой нет.

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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > Dimka_Foxy 23 февраля 2018, 01:00

      Все беды от зависти..

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola > Dimka_Foxy 23 февраля 2018, 02:27

      Так стадио строил не Зенит или Газпром, а прав-во Петербурга.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Dimka_Foxy 23 февраля 2018, 02:44

      Димка,в наше стране все государственной было! пока нет,но будет!)

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      Рейтинг: +1897

      Aston > Dimka_Foxy 23 февраля 2018, 03:05

      Сынок,без обид,иди матчасть учи

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 февраля 2018, 00:40

      Тот случай, когда, то что увидел, про то и сказал!
      Без всякого словоблудия и политической угодливости!
      Футбольный тренер о хорошем футбольном стадионе с хорошей долей зависти!))

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 февраля 2018, 00:28

      деньги ничто(даже украденные),зато он есть.Кто не согласен,пусть играет на огородах и в -17.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > 3a zenit 23 февраля 2018, 14:11

      Просто не всем государство миллиарды даёт не считая ,а так я думаю и Перьм, и Томск,не проч были бы иметь новые стадики тем более у них ещё холодне и закрытые стадионы им нужнее чем Зениту,,,,и газ вроде в сибири добывают,,,,а вкладывают почемуто газпром всё в Питер

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > slavutiq70 23 февраля 2018, 20:40

      а кто нибудь просил там построить стадион из властей,народ заставил власти этих регионов строить такие стадионы или просто в инете такие просьбы?Газпром вкладывает в город потому что он здесь прописан и головной офис(кукуруза небоскрёб),был бы офис в Тюмени и там бы всё было зергут поверь.Заставьте своих чинуш чтоб просили газпром построить и вам-построят.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 февраля 2018, 00:20

      Соглашусь)

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