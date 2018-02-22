Роджерс: «Стадион «Зенита» стоит тех средств, которые в него были вложены»

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита» (0:3) положительно отозвался о невском стадионе.

«Стадион фантастический, нам очень понравилось. Суперконтраст: на улице -17, а в чаше – отличный весенний вечер. Поздравляю «Зенит» с таким стадионом. Я понимаю, что он стоит много денег, но он стоит того», – считает тренер.

Ориентировочная стоимость «Санкт-Петербурга» – 43 миллиарда рублей.

У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели