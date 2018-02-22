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    Мхитарян: «Я и Озил можем играть вместе. Почему у «Арсенала» не может быть двух «десяток» на поле?»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мнением о партнере Месуте Озиле.

    «Некоторые люди говорят, что мы не можем играть вместе, но я не понимаю причин таких заявлений. Я действительно наслаждаюсь взаимодействием с ним, ведь он – потрясающий футболист.

    На поле мы становимся все ближе и ближе. Почему у «Арсенала» не может быть двух «десяток» на поле?» – сказал армянин.

    Напомним, Мхитарян пополнил состав лондонского клуба в январе на правах обмена Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед».

    Ранее Мхитарян назвал Озила лучшим игроком мира на своей позиции.

    Источник: Independent.co.uk

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    22.02.2018 18:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      Ash-9993 23 февраля 2018, 21:29

      Шутка но правда.

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    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 22 февраля 2018, 23:31

      Потому что он турок....шутка

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