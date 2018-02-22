Мхитарян: «Я и Озил можем играть вместе. Почему у «Арсенала» не может быть двух «десяток» на поле?»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мнением о партнере Месуте Озиле.

«Некоторые люди говорят, что мы не можем играть вместе, но я не понимаю причин таких заявлений. Я действительно наслаждаюсь взаимодействием с ним, ведь он – потрясающий футболист.

На поле мы становимся все ближе и ближе. Почему у «Арсенала» не может быть двух «десяток» на поле?» – сказал армянин.

Напомним, Мхитарян пополнил состав лондонского клуба в январе на правах обмена Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед».

Ранее Мхитарян назвал Озила лучшим игроком мира на своей позиции.