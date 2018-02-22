Василий Березуцкий выиграл больше всех верховых единоборств в матче с «Црвеной Звездой»

Такой опытный футболист. А опыт и передать некому. Разве что Васину, в котором уже вряд ли что-то можно поменять.
Накануне состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором ЦСКА на своем поле принимал «Црвену Звезду». Игра завершилась со счетом 1:0.
Защитник армейского клуба Василий Березуцкий стал лидером по количеству выигранный верховых единоборств, сообщает InStat. Он вышел победителем в восьми из восьми случаев.
В текущем розыгрыше РФПЛ Березуцкий выигрывает в среднем лишь четыре единоборства в воздухе за 90 минут.