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    Василий Березуцкий выиграл больше всех верховых единоборств в матче с «Црвеной Звездой»

    Накануне состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором ЦСКА на своем поле принимал «Црвену Звезду». Игра завершилась со счетом 1:0.

    Защитник армейского клуба Василий Березуцкий стал лидером по количеству выигранный верховых единоборств, сообщает InStat. Он вышел победителем в восьми из восьми случаев.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Березуцкий выигрывает в среднем лишь четыре единоборства в воздухе за 90 минут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2018 11:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 февраля 2018, 13:45

      Такой опытный футболист. А опыт и передать некому. Разве что Васину, в котором уже вряд ли что-то можно поменять.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 февраля 2018, 12:07

      Увы , но Васе пора на пенсию....в конце матча были две такие грубые ошибки, что только отсутствие мастерства у нападающих ЦЗ и фарт , уберегли ЦСКА от вылета из ЛЕ....

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