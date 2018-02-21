«Спорт-Экспресс»: голевая атака ЦСКА в матче с «Црвеной Звездой» началась с нарушения правил

тоже показалось больше плечо,спорные моменты бывают и грать надо было до конца матча.Да второй тайм был.А если быотыгрались никто не вспоминал бы ор этот эпизод.
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой» (1:0) португальская бригада арбитров во главе с Мануэлем Де Соузой допустила ошибку.
В моменте с забитым мячом Алана Дзагоева голевая атака началась с нарушения правил: защитник Марио Фернандес подыграл себе рукой.
Соперник ЦСКА по 1/8 финала Лиги Европы определится 23 февраля в результате жеребьевке, которая пройдет в Швейцарии.
Муса снова худший. Но ЦСКА все равно выиграл