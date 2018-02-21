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    «Спорт-Экспресс»: голевая атака ЦСКА в матче с «Црвеной Звездой» началась с нарушения правил

    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой» (1:0) португальская бригада арбитров во главе с Мануэлем Де Соузой допустила ошибку.

    В моменте с забитым мячом Алана Дзагоева голевая атака началась с нарушения правил: защитник Марио Фернандес подыграл себе рукой.

    Соперник ЦСКА по 1/8 финала Лиги Европы определится 23 февраля в результате жеребьевке, которая пройдет в Швейцарии.

    Муса снова худший. Но ЦСКА все равно выиграл

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2018 23:13
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 22 февраля 2018, 12:21

      тоже показалось больше плечо,спорные моменты бывают и грать надо было до конца матча.Да второй тайм был.А если быотыгрались никто не вспоминал бы ор этот эпизод.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 10:38

      раз судья ничего не увидел значит все нормально)

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2018, 08:35

      А судьи кто - наследники раз-врата?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 22 февраля 2018, 08:09

      Ну это к сербам не засчитанный гол краснодарский прилетел.

      2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 22 февраля 2018, 06:55

      Может и была рука , а может и нет. Божественная рука Марадоны - вот это дааааа.

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 22 февраля 2018, 05:07

      Скорей мяч от плеча задел руку не изменив траекторию мяча рука была в естественном положение без движения в сторону мяча.подобный эпизод на усмотрение арбитра в основном такие моменты не свистят даже в штрафной площади в 95% и до голевой атаки ещё долго было...так что редактор статьи истекай желчью в одиночку не надо бред публиковать

      -1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 22 февраля 2018, 01:20

      Гинер всё купил

      -1
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 22 февраля 2018, 00:48

      Давайте быть честными с самим собой, всё-таки от самих себя не убежишь: наших братьев-сербов зачастую засуживали. Но, тем не менее, результат нам не может не приносить радости. Ждём успеха от питерцев, красно-белых и паровозов.

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 февраля 2018, 00:40

      А утром кому-то кофе не досталось... Или был он слишком слабеньким...
      Если же говорить серьёзно, то хорошо, что Кучаев промахнулся. Там во время голевой атаки Муса подыграл себе рукой. Тут же во время голевой атаки всё было чисто, по правилам. Если же разбирать работу португальских арбитров в целом, то она была не очень. Но отнюдь не в пользу ЦСКА. В обе стороны ошибки судейские были. Причём очевидные.

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 22 февраля 2018, 00:11

      Русская пословица гласит:"После драки кулаками не машут". СЭ похоже становится толерантным и либеральным СМИ.

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