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    Гончаренко: «Перспективы ЦСКА в Лиге Европы? Мы уже ввязались в бой»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Црвеной Звездой» (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы оценил перспективы московского клуба в еврокубке.

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 23 февраля в Швейцарии.

    – Какие перспективы ЦСКА в Лиге Европы?

    – Идем шаг за шагом. Уже ввязались в бой. Дождемся жеребьевки и соперника, будем из этого исходить, – сказал Гончаренко в послематчевом флеш-интервью.

    Муса снова худший. Но ЦСКА все равно выиграл

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2018 22:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 22 февраля 2018, 10:01

      Гончаренко себе льстит. Следующий "бой" (с такой игрой) будет последним, к сожалению.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 22 февраля 2018, 07:00

      Ближайшая перспектива- выход в 1/8 , а дальше не стоит даже и загадывать. Прав Ганчаренко

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 февраля 2018, 04:25

      ЦСКА вперёд - к финалу !!!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 февраля 2018, 23:10

      Проведены лишь первые два официальных матча после зимнего перерыва. Муса на скамейке в "Лестере" заржавел! Говорить о перспективах пока рано. Поживём - увидим! "Црвена Звезда" отнюдь не была "подарком судьбы". Хорошо обученная и организованная команда, которая и в играх с лондонским "Арсеналом" не стушевалась.

      4
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > cska-62 22 февраля 2018, 00:02

      А что цз как не подарок судьбы ? Хуже чем она можно только 3 команды максимум назвать

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 февраля 2018, 22:54

      перспектив никаких !

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 21 февраля 2018, 22:54

      Обыграли цз благодаря судейской ошибке и того, что цз непонятно что делала весь матч за исключением 2 забросов, которые заканчивались опасно

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 22:50

      Перспективы такие, что дух захватывает. ( Вопрос конечно интересный)

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