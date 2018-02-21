Гончаренко: «Перспективы ЦСКА в Лиге Европы? Мы уже ввязались в бой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Црвеной Звездой» (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы оценил перспективы московского клуба в еврокубке.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 23 февраля в Швейцарии.

– Какие перспективы ЦСКА в Лиге Европы?

– Идем шаг за шагом. Уже ввязались в бой. Дождемся жеребьевки и соперника, будем из этого исходить, – сказал Гончаренко в послематчевом флеш-интервью.

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