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    Экс-защитник «Ростова» Милич подпишет контракт с «Наполи» до конца сезона

    «Наполи» в ближайшие сутки заключит контракт с защитником Хрвойе Миличем. Сегодня хорват проходит медицинское обследование в неаполитанском клубе.

    Сообщается, что соглашение с 28-летним футболистом будет подписано после небольших сомнений. Договор будет рассчитан до конца сезона, а зарплата защитника за это время составит 200 тысяч евро.

    Предполагается, что неаполитанцы, в первую очередь, приглашают Милича, чтобы он помогал команде на тренировках, а не для предоставления ему игрового времени.

    Последним клубом хорвата был греческий «Олимпиакос», который он покинул в январе на правах свободного агента.

    Напомним, что с 2013 по 2015 годы Милич выступал в РФПЛ, защищая цвета «Ростова».

    Источник: Football Italia

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    20.02.2018 18:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +450

      Houston 20 февраля 2018, 19:16

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