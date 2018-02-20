Экс-защитник «Ростова» Милич подпишет контракт с «Наполи» до конца сезона

«Наполи» в ближайшие сутки заключит контракт с защитником Хрвойе Миличем. Сегодня хорват проходит медицинское обследование в неаполитанском клубе.

Сообщается, что соглашение с 28-летним футболистом будет подписано после небольших сомнений. Договор будет рассчитан до конца сезона, а зарплата защитника за это время составит 200 тысяч евро.

Предполагается, что неаполитанцы, в первую очередь, приглашают Милича, чтобы он помогал команде на тренировках, а не для предоставления ему игрового времени.

Последним клубом хорвата был греческий «Олимпиакос», который он покинул в январе на правах свободного агента.

Напомним, что с 2013 по 2015 годы Милич выступал в РФПЛ, защищая цвета «Ростова».