Матч Россия – Турция пройдет в Москве. Рассматриваются стадионы «Динамо» и «Локомотив»

Товарищеский матч сборной России против команды Турции состоится в Москве. В качестве вариантов рассматривается стадион «Локомотив» или реконструированная арена «Динамо». Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Переговоры идут. Будем играть в Москве. Или на «Динамо», или на «Локомотиве», – сказал Мутко.

Напомним, встреча Россия – Турция запланирована на 5 июня и станет последней товарищеской игрой для команды Станислава Черчесова перед ЧМ-2018.