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    Матч Россия – Турция пройдет в Москве. Рассматриваются стадионы «Динамо» и «Локомотив»

    Товарищеский матч сборной России против команды Турции состоится в Москве. В качестве вариантов рассматривается стадион «Локомотив» или реконструированная арена «Динамо». Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

    «Переговоры идут. Будем играть в Москве. Или на «Динамо», или на «Локомотиве», – сказал Мутко.

    Напомним, встреча Россия – Турция запланирована на 5 июня и станет последней товарищеской игрой для команды Станислава Черчесова перед ЧМ-2018.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.02.2018 22:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 февраля 2018, 00:33

      Мутко как дерьмо....Не тут , так там всплывет...

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 19 февраля 2018, 00:25

      можно и опробовать новый стадион

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 19 февраля 2018, 00:00

      Хотелось бы глянуть новый стадион.

      0
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 18 февраля 2018, 23:04

      нужно тестить стадик в петровском парке, вроде, его в апреле должны сдать

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 18 февраля 2018, 23:01

      "Одними помидорами не отделаются". (с)
      Будут еще и на футбольном поле страдать.

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