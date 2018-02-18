Лига 1. «Лилль» сыграл вничью с «Лионом», уступая по ходу матча со счетом 0:2

«Лилль» и «Лион» не сумели выявить победителя в матче 26-го тура чемпионата Франции – 2:2.

После этого результата хозяева имеют на своем счету 27 очков и занимают 17-ю строчку в турнирной таблице. В активе гостей 49 баллов и четвертая позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур

Лилль – Лион – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Траоре, 21; 0:2 – Траоре, 44; 1:2 – Пепе, 65; 2:2 – Араухо, 81.

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