Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига 1. «Лилль» сыграл вничью с «Лионом», уступая по ходу матча со счетом 0:2

    «Лилль» и «Лион» не сумели выявить победителя в матче 26-го тура чемпионата Франции – 2:2.

    После этого результата хозяева имеют на своем счету 27 очков и занимают 17-ю строчку в турнирной таблице. В активе гостей 49 баллов и четвертая позиция.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур

    Лилль – Лион – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Траоре, 21; 0:2 – Траоре, 44; 1:2 – Пепе, 65; 2:2 – Араухо, 81.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2018 21:04
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 18 февраля 2018, 21:15

      лион в л1 чтото вообще не может после матча с псж вернуться. просто сливают как очередяры, тренер вообще нулевый, не может найти не подхода, не норм схемы, не перестраивает ничего, делает дефолтные замены и все просто сливается из-за него. так обидно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 18 февраля 2018, 21:13

      Команда вообще с чемпионата снятся может, а они сливают

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11