Лига 1. «Лилль» сыграл вничью с «Лионом», уступая по ходу матча со счетом 0:2

лион в л1 чтото вообще не может после матча с псж вернуться. просто сливают как очередяры, тренер вообще нулевый, не может найти не подхода, не норм схемы, не перестраивает ничего, делает дефолтные замены и все просто сливается из-за него. так обидно
«Лилль» и «Лион» не сумели выявить победителя в матче 26-го тура чемпионата Франции – 2:2.
После этого результата хозяева имеют на своем счету 27 очков и занимают 17-ю строчку в турнирной таблице. В активе гостей 49 баллов и четвертая позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур
Голы: 0:1 – Траоре, 21; 0:2 – Траоре, 44; 1:2 – Пепе, 65; 2:2 – Араухо, 81.