Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селихов высмеял слухи о лишнем весе

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов высмеял информацию о том, что он пропустил первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (1:3) из-за лишнего веса.

    Ранее сообщалось, что у вратаря были обнаружены лишние 900 грамм веса.

    Кроме того, Селихов опоздал на одно из теоретических занятий команды. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера принял решение оставить вратаря в запасе в качестве дисциплинарной меры.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2018 06:20
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1722

      GermanVo 18 февраля 2018, 15:17

      Как же много тупых критиков. Выбор в пользу Реброва был очевиден. Тёма за наш клуб столько лет очко рвал. У него и опыта на голову больше, чем у Селихова. И любой тренер поставил бы Реброва в рамку. А здесь прям собрались эксперты фиговы Реброва обсе..ть. Ещё не известно, как Селихов отстоял бы. За все матчи, что я видел(а видел я все матчи) Саша тоже косячит постоянно.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      sparm > GermanVo 18 февраля 2018, 23:46

      Три мяча еще больше очко порвали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 18 февраля 2018, 13:41

      А у нас в квартире газ ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      фанатище 18 февраля 2018, 12:47

      300 грамм лишнего веса Селихова = 1 гол в ворота Спартака. Красиво.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +819

      diktatop 18 февраля 2018, 12:04

      АБСУРД

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 18 февраля 2018, 11:53

      Ребров в основе а малой сильный Селихов в запасе, увидев Реброва в основе можно было понять что там отгрузят да по больше, 2 контратаки и 2 гола, защита 0 атака тоже ничего толкого не создала у чужих ворот

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 18 февраля 2018, 11:46

      лучше бы ты стоял с басками

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 февраля 2018, 11:43

      Да пусть он хоть 10 кило лишних имеет,главное,чтобы ворота отстоять без голов! (А 900 грамм - это явная глупость)!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 11:30

      Посадить вратаря в запас из за дисциплинарного нарушения - мера правильная.С другой стороны возможно это и повлияло на результат матча с Атлетиком.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 18 февраля 2018, 11:48

      мне кажется это информация выдумка журналистов от начала до конца поэтому Селихов и высмеял ее.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 18 февраля 2018, 09:28

      Как можно опоздать на занятия если все живут на одной базе

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      sparm > все_будет_AUDI 18 февраля 2018, 23:44

      Кальян с Поповым курил в столовке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 18 февраля 2018, 09:25

      Да это итальянец хитрый пес, щас только Спартак и вылетит из ЛЕ. Ставка на чемпионат и намеренный вылет из еврокубков - очевидно. Не хочет играть в 3 турнирах, чтобы получить преимущество перед конкурентами.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > loko-the_best 18 февраля 2018, 09:56

      А я думаю что это не хитрость, а уровень наших футболистов, которых мы восхваляем в нашем чемпионате, а когда дело касается реальных соперников сразу видно кто чего стоит!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11