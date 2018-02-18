Селихов высмеял слухи о лишнем весе

Как же много тупых критиков. Выбор в пользу Реброва был очевиден. Тёма за наш клуб столько лет очко рвал. У него и опыта на голову больше, чем у Селихова. И любой тренер поставил бы Реброва в рамку. А здесь прям собрались эксперты фиговы Реброва обсе..ть. Ещё не известно, как Селихов отстоял бы. За все матчи, что я видел(а видел я все матчи) Саша тоже косячит постоянно.
Голкипер «Спартака» Александр Селихов высмеял информацию о том, что он пропустил первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (1:3) из-за лишнего веса.
Ранее сообщалось, что у вратаря были обнаружены лишние 900 грамм веса.
Кроме того, Селихов опоздал на одно из теоретических занятий команды. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера принял решение оставить вратаря в запасе в качестве дисциплинарной меры.