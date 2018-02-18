Селихов высмеял слухи о лишнем весе

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высмеял информацию о том, что он пропустил первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (1:3) из-за лишнего веса.

Ранее сообщалось, что у вратаря были обнаружены лишние 900 грамм веса.

Кроме того, Селихов опоздал на одно из теоретических занятий команды. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера принял решение оставить вратаря в запасе в качестве дисциплинарной меры.