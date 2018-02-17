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    Роббен: «Сити» — лучшие в Европе? Так можно говорить, только когда держишь трофей в руках»

    Нападающий «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением о выступлении «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

    «Сити» определенно входит в число фаворитов Лиги чемпионов. Они стали сильнее. Многие считают, что это лучшая команда в Европе сейчас, но это не имеет значения в феврале. Так можно говорить, только когда держишь трофей в руках.

    Поражает, что сделал Гвардиола с «Сити». Я хорошо его знаю, и мне нравилось работать с ним. Он классный тренер, и сейчас вы можете в очередной раз убедиться в этом», — сказал Роббен.

    Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Базель» со счетом 4:0.

    Источник: Goal.com

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    17.02.2018 19:13
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