Роббен: «Сити» — лучшие в Европе? Так можно говорить, только когда держишь трофей в руках»

Нападающий «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением о выступлении «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Сити» определенно входит в число фаворитов Лиги чемпионов. Они стали сильнее. Многие считают, что это лучшая команда в Европе сейчас, но это не имеет значения в феврале. Так можно говорить, только когда держишь трофей в руках.

Поражает, что сделал Гвардиола с «Сити». Я хорошо его знаю, и мне нравилось работать с ним. Он классный тренер, и сейчас вы можете в очередной раз убедиться в этом», — сказал Роббен.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Базель» со счетом 4:0.