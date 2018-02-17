«Челси» попробует летом купить Ришарлисона

«Челси» намерен летом приобрести нападающего «Уотфорда» Ришарлисона.

На этой неделе бразилец заявил: «Никогда не знаешь, что будет в будущем. Но все подобные вещи я оставляю своему агенту».

По слухам 20-летний игрок также интересен «Арсеналу» и «Тоттенхэму», однако, как сообщается, синим дает преимущество тот факт, что 20-летний игрок находится в хороших отношениях со своими соотечественниками защитником Давидом Луисом и полузащитником Виллианом.

В нынешнем сезоне Ришарлисон, чей контракт с «Уотфордом» рассчитан до июня 2022 года. провел 30 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.