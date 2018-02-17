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    «Челси» попробует летом купить Ришарлисона

    «Челси» намерен летом приобрести нападающего «Уотфорда» Ришарлисона.

    На этой неделе бразилец заявил: «Никогда не знаешь, что будет в будущем. Но все подобные вещи я оставляю своему агенту».

    По слухам 20-летний игрок также интересен «Арсеналу» и «Тоттенхэму», однако, как сообщается, синим дает преимущество тот факт, что 20-летний игрок находится в хороших отношениях со своими соотечественниками защитником Давидом Луисом и полузащитником Виллианом.

    В нынешнем сезоне Ришарлисон, чей контракт с «Уотфордом» рассчитан до июня 2022 года. провел 30 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    17.02.2018 14:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 февраля 2018, 15:20

      неплохое приобретение, но как бы не получилось бы так, что он займет место своего друга Виллиана . . .

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