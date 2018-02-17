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    Балотелли – лучший бомбардир «Ниццы» в 21-м веке

    Форвард «Ниццы» Марио Балотелли стал лучшим бомбардиром французского клуба в 21-м веке. Произошло это после дубля футболиста в матче с «Локомотивом» (2:3) в 1/16 финала Лиги Европы. Теперь в активе итальянца 38 голов за команду.

    В истории «Ниццы» в 21-м веке ниже Балотелли по количеству голов находятся Дарио Цвитанич (36), Алассан Плеа (34), Лоик Реми (30) и Бакари Коне (29).

    Источник: ФК «Ницца»

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    17.02.2018 10:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 февраля 2018, 16:13

      Бало наконец-то нашёл свою команду, хотя я в нег оне верил (как и все, в общем-то). Забивает, важный игрок, это хорошо. Но у "Ниццы" рекорды, конечно, очень скромные.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 17 февраля 2018, 10:28

      Балотелли наделенный футбольным талантом,к сожалению не наделен хорошими человеческими качествами,отсюда он лишь лучший в Ницце,а не в Европе,а мог бы.

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