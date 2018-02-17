Балотелли – лучший бомбардир «Ниццы» в 21-м веке

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли стал лучшим бомбардиром французского клуба в 21-м веке. Произошло это после дубля футболиста в матче с «Локомотивом» (2:3) в 1/16 финала Лиги Европы. Теперь в активе итальянца 38 голов за команду.

В истории «Ниццы» в 21-м веке ниже Балотелли по количеству голов находятся Дарио Цвитанич (36), Алассан Плеа (34), Лоик Реми (30) и Бакари Коне (29).