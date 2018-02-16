Хоу – тренер месяца в АПЛ. В январе его «Борнмут» разгромил «Челси»

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в январе. Об этом сообщила пресс-служба «вишен» на официальном сайте клуба.

В январе команда провела шесть матчей, из которых три сыграла вничью, один проиграла и выиграла два – с «Арсеналом» (1:0) и «Челси» (4:1).

После 27 туров чемпионата «Борнмут» занимает 10 место в турнирной таблице.

Англичанин провел в клубе 11 лет профессиональной карьере. До прихода на должность главного тренера с 2012 году он тренировал команду с 2008 по 2011.

Ранее пресс-служба АПЛ сообщила о том, что автором лучшего гола января стал полузащитник «Челси» Виллиан.