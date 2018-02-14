Колобков связал поступок Манаева с низким уровнем культуры

Глава министерства спорта РФ Павел Колобков прокомментировал видео, на котором полузащитник «Тосно» Станислав Манаев высморкался в банкноту номиналом в пять тысяч российских рублей. Позже клуб назвал ролик шуточным.

«Безусловно, этот ролик говорит о низком уровне культуры отдельного спортсмена. Насколько я знаю, он уже принес извинения, сказал, что это была шутка.

Уверен, это послужит ему уроком. Этот инцидент не имеет никакого отношения ни к чемпионату мира, ни к подготовке России к этому празднику», – сказал Колобков.

Дебютант РФПЛ «Тосно» ушел на зимнюю паузу в статусе 14 команды турнирной таблице. Подопечные Дмитрия Парфенова находятся в одном очке от зоны вылета. Чемпионат возобновится в марте.