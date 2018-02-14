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    Колобков связал поступок Манаева с низким уровнем культуры

    Глава министерства спорта РФ Павел Колобков прокомментировал видео, на котором полузащитник «Тосно» Станислав Манаев высморкался в банкноту номиналом в пять тысяч российских рублей. Позже клуб назвал ролик шуточным.

    «Безусловно, этот ролик говорит о низком уровне культуры отдельного спортсмена. Насколько я знаю, он уже принес извинения, сказал, что это была шутка.

    Уверен, это послужит ему уроком. Этот инцидент не имеет никакого отношения ни к чемпионату мира, ни к подготовке России к этому празднику», – сказал Колобков.

    Дебютант РФПЛ «Тосно» ушел на зимнюю паузу в статусе 14 команды турнирной таблице. Подопечные Дмитрия Парфенова находятся в одном очке от зоны вылета. Чемпионат возобновится в марте.

    Источник: Р-Спорт

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    14.02.2018 19:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 10:34

      вот бы и штрафануть его за это на приличную сумму сразу бы не до шуток стало.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 21:04

      Посмотрели бы на это люди с низким достатком.

      1
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      Рейтинг: +11240

      alp 14 февраля 2018, 20:34

      кто там говорил, что футболисты, в основном дебилы - и ведь он прав

      2
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 14 февраля 2018, 20:09

      и чего он этим хотел сказать...

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 20:03

      Это не низкий уровень культуры, а полное её отсутствие. Интересно родители видели это безобразие, результат своего непосильного труда.

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