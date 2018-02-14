Кришито: «Зениту» нужно выиграть оставшиеся 10 матчей в РФПЛ»

Капитан «Зенита» Доменико Кришито оценил положение команды в турнирной таблице РФПЛ.

– Осенью у «Зенита» были проблемы в российской премьер-лиге, но в Лиге Европы вы стабильно одерживали победы. В чем секрет? Неужели есть разница в мотивации на домашний и европейский турниры?

– Сложно говорить о причинах разных результатов в чемпионате России и еврокубках. Мне кажется, нам просто не хватало удачи в премьер-лиге. В нескольких матчах внутреннего чемпионата мы никак не могли забить, а в Лиге Европы, наоборот, стабильно играли результативно. Зимой мы забивали достаточно много голов в товарищеских матчах. Надеюсь, такой результативности хватит и на еврокубок, и на премьер-лигу. Да, отставание в 8 очков от «Локомотива» – это серьезно. Чтобы отыграть такую фору у столь серьезного соперника, нужно выиграть все 10 матчей.

Петербургский клуб возобновит выступление в чемпионате России 3 марта матчем с «Амкаром».

15 и 22 февраля команда Роберто Манчини встретится с «Селтиком» на стадии 1/16 финала Лиги Европы.