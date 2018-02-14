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  • Кришито: «Зениту» нужно выиграть оставшиеся 10 матчей в РФПЛ»

Кришито: «Зениту» нужно выиграть оставшиеся 10 матчей в РФПЛ»

14 февраля 2018, 12:46
7

Капитан «Зенита» Доменико Кришито оценил положение команды в турнирной таблице РФПЛ.

– Осенью у «Зенита» были проблемы в российской премьер-лиге, но в Лиге Европы вы стабильно одерживали победы. В чем секрет? Неужели есть разница в мотивации на домашний и европейский турниры?

– Сложно говорить о причинах разных результатов в чемпионате России и еврокубках. Мне кажется, нам просто не хватало удачи в премьер-лиге. В нескольких матчах внутреннего чемпионата мы никак не могли забить, а в Лиге Европы, наоборот, стабильно играли результативно. Зимой мы забивали достаточно много голов в товарищеских матчах. Надеюсь, такой результативности хватит и на еврокубок, и на премьер-лигу. Да, отставание в 8 очков от «Локомотива» – это серьезно. Чтобы отыграть такую фору у столь серьезного соперника, нужно выиграть все 10 матчей.

Петербургский клуб возобновит выступление в чемпионате России 3 марта матчем с «Амкаром».

15 и 22 февраля команда Роберто Манчини встретится с «Селтиком» на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Кришито Доменико
Комментарии (7)
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polt
1518603361
Раньше было нужно очки не разбазаривать. Поезд быстрей всего ушел.
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insider_retro
1518603879
Футбол знает и более выдающиеся серии! А так, всё как обычно - сначала создать проблемы, а потом их героически преодолевать!
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DOCTOR PENALTY
1518607023
А Локо - 8 !!!))))
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Garrincha58
1518608017
если бы у бабушки был х... она была бы дедушкой
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zigbert
1518611516
Расклад прост 10 побед,30 очков.
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kanav67
1518615687
А что толку то пробовать. Локо в любом случае не проиграет 3 раза в 10 играх. Поэтому макаронник блефует. Однажды уже один чудик обещал 33 очка в 11 играх. чем это кончилось мы все знаем. Итак: Локо - чемпион, второй Спартак, а дальше все возможно, в том числе и Зенит без ЛЧ.
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OfaZavr
1518622335
на словах то все просто а ты пойди на деле выиграй)
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