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    Кришито: «Зениту» нужно выиграть оставшиеся 10 матчей в РФПЛ»

    Капитан «Зенита» Доменико Кришито оценил положение команды в турнирной таблице РФПЛ.

    – Осенью у «Зенита» были проблемы в российской премьер-лиге, но в Лиге Европы вы стабильно одерживали победы. В чем секрет? Неужели есть разница в мотивации на домашний и европейский турниры?

    – Сложно говорить о причинах разных результатов в чемпионате России и еврокубках. Мне кажется, нам просто не хватало удачи в премьер-лиге. В нескольких матчах внутреннего чемпионата мы никак не могли забить, а в Лиге Европы, наоборот, стабильно играли результативно. Зимой мы забивали достаточно много голов в товарищеских матчах. Надеюсь, такой результативности хватит и на еврокубок, и на премьер-лигу. Да, отставание в 8 очков от «Локомотива» – это серьезно. Чтобы отыграть такую фору у столь серьезного соперника, нужно выиграть все 10 матчей.

    Петербургский клуб возобновит выступление в чемпионате России 3 марта матчем с «Амкаром».

    15 и 22 февраля команда Роберто Манчини встретится с «Селтиком» на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

    Источник: Р-Спорт

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    14.02.2018 12:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 18:32

      на словах то все просто а ты пойди на деле выиграй)

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 14 февраля 2018, 16:41

      А что толку то пробовать. Локо в любом случае не проиграет 3 раза в 10 играх. Поэтому макаронник блефует. Однажды уже один чудик обещал 33 очка в 11 играх. чем это кончилось мы все знаем. Итак: Локо - чемпион, второй Спартак, а дальше все возможно, в том числе и Зенит без ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 15:31

      Расклад прост 10 побед,30 очков.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 февраля 2018, 14:33

      если бы у бабушки был х... она была бы дедушкой

      -1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 14:17

      А Локо - 8 !!!))))

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 февраля 2018, 13:24

      Футбол знает и более выдающиеся серии!
      А так, всё как обычно - сначала создать проблемы, а потом их героически преодолевать!

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 февраля 2018, 13:16

      Раньше было нужно очки не разбазаривать. Поезд быстрей всего ушел.

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