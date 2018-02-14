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  • Ди Мария: «Мои отношения с «Реалом» закончены. Я смог бы играть за «Барселону»

Ди Мария: «Мои отношения с «Реалом» закончены. Я смог бы играть за «Барселону»

14 февраля 2018, 12:18
16

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал об отношении к «Реалу», за который выступал с 2010 по 2014 год.

«Мои отношения с «Реалом» закончены. Мое время в этом клубе подошло к концу.

Если честно, я бы смог играть за «Барселону».

Единственный клуб, за который я бы ни за что не выступал, это «Ньюэллс Олд Бойз». Я болельщик «Росарио Сентраль» (принципиальные соперники в аргентинском Росарио – прим. «Бомбардира»), – цитирует 29-летнего аргентинца Goal со ссылкой на So Foot.

Ди Мария в текущем сезоне забил 13 мячей и отдал 15 голевых пасов в 29 матчах всех турниров.

Сегодня «Реал» примет «ПСЖ» в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по ссылке.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Барселона Аргентина Ди Мария Анхель
Комментарии (16)
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Danish Dynamite
1518601579
Проституция нынче на слуху и в моде, ой как в моде... Раньше о таком хотя бы помалкивали...
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insider_retro
1518601868
Таких, как Тотти всё меньше и меньше!
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Psih86
1518605717
Самая главная проститутка это Фигу !!! Быть капитаном Барсы и перейти в Реал,что поступок черта.
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Kovesh
1518605723
Мдаааа....
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zigbert
1518608415
Болельщики Реала эти слова ему не простят.
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Fin035
1518610059
Помнится как обиженный Дани Алвес с Юве рвали Барсу....! И Ди Мария тоже сегодня однозначно будет мотивирован , как никогда! Любому игроку, которого недооценили в команде, без всякого сомнения хочется доказать обратное, поэтому думаю будет интересный матч!
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ron 80
1518611465
Плечевой .....
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Gullit 76
1518613730
Из Реала выкинули,в МЮ не заиграл - в ПСЖ обрёл себя, и зачем уходить?
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OfaZavr
1518621852
значит были какие-то разногласия неспроста такое равнодушное отношение к бывшему клубу, ведь многие даже если и уходят то все равно говорят что за соперников играть не будет ни при каких обстоятельствах.
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Cules2013
1518695375
Лол
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