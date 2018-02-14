Ди Мария: «Мои отношения с «Реалом» закончены. Я смог бы играть за «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал об отношении к «Реалу», за который выступал с 2010 по 2014 год.

«Мои отношения с «Реалом» закончены. Мое время в этом клубе подошло к концу.

Если честно, я бы смог играть за «Барселону».

Единственный клуб, за который я бы ни за что не выступал, это «Ньюэллс Олд Бойз». Я болельщик «Росарио Сентраль» (принципиальные соперники в аргентинском Росарио – прим. «Бомбардира»), – цитирует 29-летнего аргентинца Goal со ссылкой на So Foot.

Ди Мария в текущем сезоне забил 13 мячей и отдал 15 голевых пасов в 29 матчах всех турниров.

Сегодня «Реал» примет «ПСЖ» в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по ссылке.