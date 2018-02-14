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    Ди Мария: «Мои отношения с «Реалом» закончены. Я смог бы играть за «Барселону»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал об отношении к «Реалу», за который выступал с 2010 по 2014 год.

    «Мои отношения с «Реалом» закончены. Мое время в этом клубе подошло к концу.

    Если честно, я бы смог играть за «Барселону».

    Единственный клуб, за который я бы ни за что не выступал, это «Ньюэллс Олд Бойз». Я болельщик «Росарио Сентраль» (принципиальные соперники в аргентинском Росарио – прим. «Бомбардира»), – цитирует 29-летнего аргентинца Goal со ссылкой на So Foot.

    Ди Мария в текущем сезоне забил 13 мячей и отдал 15 голевых пасов в 29 матчах всех турниров.

    Сегодня «Реал» примет «ПСЖ» в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по ссылке.

    Источник: Goal.com

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    14.02.2018 12:18
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 февраля 2018, 14:49

      Лол

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 18:24

      значит были какие-то разногласия неспроста такое равнодушное отношение к бывшему клубу, ведь многие даже если и уходят то все равно говорят что за соперников играть не будет ни при каких обстоятельствах.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 февраля 2018, 16:08

      Из Реала выкинули,в МЮ не заиграл - в ПСЖ обрёл себя, и зачем уходить?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      ron 80 14 февраля 2018, 15:31

      Плечевой .....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 14 февраля 2018, 15:07

      Помнится как обиженный Дани Алвес с Юве рвали Барсу....! И Ди Мария тоже сегодня однозначно будет мотивирован , как никогда! Любому игроку, которого недооценили в команде, без всякого сомнения хочется доказать обратное, поэтому думаю будет интересный матч!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 14:40

      Болельщики Реала эти слова ему не простят.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Kovesh 14 февраля 2018, 13:55

      Мдаааа....

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 14 февраля 2018, 13:55

      Самая главная проститутка это Фигу !!! Быть капитаном Барсы и перейти в Реал,что поступок черта.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Psih86 14 февраля 2018, 14:03

      Фигу, Луис Энрике, Ибрагимович, Тевес, Креспо, Эшли Коул, Коларов... этот список бесконечно можно продолжать. Проще по пальцам пересчитать нормальных, пока ещё остались...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 февраля 2018, 12:51

      Таких, как Тотти всё меньше и меньше!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > СуперПАВ9 14 февраля 2018, 14:42

      А ты как в воду...)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 февраля 2018, 12:46

      Проституция нынче на слуху и в моде, ой как в моде... Раньше о таком хотя бы помалкивали...

      0
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Danish Dynamite 14 февраля 2018, 13:27

      Ага, проституция. А как игроков хороших выкидывают из клуба, так никто ничего не говорит. Ди Мария может и играл бы долгие годы за Реал. Да только он Реалу оказался не нужен. Что теперь, переживать из-за этого и список клубов сокращать?

      3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > bset 14 февраля 2018, 13:57

      Да хотя бы помалкивать, чисто из уважения к болельщикам этих клубов. Они-то тут при чём?

      -1
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