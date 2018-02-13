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    «Манчестер Сити» готов предложить новый контракт Эдерсону, который перешел в клуб лишь прошлым летом

    «Манчестер Сити» в ближайшее время намерен продлить контракт с голкипером Эдерсоном.

    Бразилец перешел в стан «горожан» из «Бенфики» лишь прошлым летом за 40 миллионов евро, заключив пятилетнее соглашение с зарплатой в 70 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Тем не менее, учитывая прекрасно выступление 24-летнего футболиста в нынешнем сезоне, руководство «Сити» уже готово предложить новый договор вратарю с увеличением оклада.

    Как сообщает источник, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что Эдерсон может стать первым номером команды практически на ближайшее десятилетие.

    В нынешнем сезоне Эдерсон провел 33 матча, пропустил 25 голов и 15 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

    Источник: The Sun

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    13.02.2018 17:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 19:23

      Ещё бы не предложить. С такой игрой-то!

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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 13 февраля 2018, 18:15

      Сразу было ясно что Браво не торт! Эдерсон намного лучше. Хотя нужно признать, что с тем как МС играет (и как играла Барса) - вратарь не самое необходимое звено

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