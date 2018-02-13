«Манчестер Сити» готов предложить новый контракт Эдерсону, который перешел в клуб лишь прошлым летом

«Манчестер Сити» в ближайшее время намерен продлить контракт с голкипером Эдерсоном.

Бразилец перешел в стан «горожан» из «Бенфики» лишь прошлым летом за 40 миллионов евро, заключив пятилетнее соглашение с зарплатой в 70 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Тем не менее, учитывая прекрасно выступление 24-летнего футболиста в нынешнем сезоне, руководство «Сити» уже готово предложить новый договор вратарю с увеличением оклада.

Как сообщает источник, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что Эдерсон может стать первым номером команды практически на ближайшее десятилетие.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел 33 матча, пропустил 25 голов и 15 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.