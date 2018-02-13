Мората: «Реал» – это другая планета, но я не играл в важных матчах»

Задрал он про Реал лепетать уже.... Займи свою голову реализацией моментов... а то и играешь как в Реале, один толчок Мората на газоне... нытик!!! В конце концов ты не футболист Реала уже... ты не в аренде... Ты игрок Челси... Сосредоточился бы лучше на своей как никак Новой команде! Хрусталь! Наёмник! Оставался бы там... и показал бы что ты достоин основы!
Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал о причинах, которые заставили его в прошедшее межсезонье покинуть «Реал».
«Реал» – это другая планета. Но я не принимал участие в важных матчах – в плей-офф Лиги чемпионов, против «Барселоны», «Атлетико», «Севильи» и «Валенсии».
Поэтому я принял решение уйти, но жизнь на этом не заканчивается. Я по-прежнему болею за «Реал», – сказал Мората.
Контракт 25-летнего футболиста с синими рассчитан до июня 2022 года.