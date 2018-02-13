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    Мората: «Реал» – это другая планета, но я не играл в важных матчах»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал о причинах, которые заставили его в прошедшее межсезонье покинуть «Реал».

    «Реал» – это другая планета. Но я не принимал участие в важных матчах – в плей-офф Лиги чемпионов, против «Барселоны», «Атлетико», «Севильи» и «Валенсии».

    Поэтому я принял решение уйти, но жизнь на этом не заканчивается. Я по-прежнему болею за «Реал», – сказал Мората.

    Контракт 25-летнего футболиста с синими рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: AS

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    13.02.2018 07:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +214

      Yurini 13 февраля 2018, 21:03

      Задрал он про Реал лепетать уже.... Займи свою голову реализацией моментов... а то и играешь как в Реале, один толчок Мората на газоне... нытик!!! В конце концов ты не футболист Реала уже... ты не в аренде... Ты игрок Челси... Сосредоточился бы лучше на своей как никак Новой команде! Хрусталь! Наёмник! Оставался бы там... и показал бы что ты достоин основы!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 14:05

      Только не ныть! Будешь показывать достойную игру, Реал сам позовёт назад.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 февраля 2018, 08:10

      Чует что жиру тебя на банки посадит как карим... жиру борится доконца везде и жесткий сравнение с тобой

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