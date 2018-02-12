Веденеев: «Сравнивать Набиуллина с Кришито несерьезно»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев заявил, что интерес петербуржцев к левому защитнику «Рубина» Эльмиру Набиуллину, о котором пишут в СМИ, может быть обусловлен с лимитом на легионеров. По мнению специалиста, по уровню мастерства россиянин значительно уступает Доменико Кришито.

– Нужно понимать, что с Доменико Кришито Набиуллина сравнивать несерьезно. Кришито – большой мастер, каких в России раз-два и обчелся. Это нормально, когда «Зенит» ищет новичков. Будь то Набиуллин или еще кто-то. Это абсолютно нормально. Но все проблемы созданы сейчас лимитом, из-за которого играют много русских. У Набиуллина уровень мастерства несопоставим с Кришито.

– «Зенит» собирается укрепить центр обороны. Насколько это проблемная позиция?

– С уходом Гарая эта проблема как появилась, так никуда и не делась!