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    Веденеев: «Сравнивать Набиуллина с Кришито несерьезно»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев заявил, что интерес петербуржцев к левому защитнику «Рубина» Эльмиру Набиуллину, о котором пишут в СМИ, может быть обусловлен с лимитом на легионеров. По мнению специалиста, по уровню мастерства россиянин значительно уступает Доменико Кришито.

    – Нужно понимать, что с Доменико Кришито Набиуллина сравнивать несерьезно. Кришито – большой мастер, каких в России раз-два и обчелся. Это нормально, когда «Зенит» ищет новичков. Будь то Набиуллин или еще кто-то. Это абсолютно нормально. Но все проблемы созданы сейчас лимитом, из-за которого играют много русских. У Набиуллина уровень мастерства несопоставим с Кришито.

    – «Зенит» собирается укрепить центр обороны. Насколько это проблемная позиция?

    – С уходом Гарая эта проблема как появилась, так никуда и не делась!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2018 18:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 13 февраля 2018, 08:58

      Когда Кришито пришёл в "Зенит", то из матча в матч он тупил, но его упорно ставили в состав. Россиян за такую игру сразу убирали из "основы"...По-моему статус Кришито был сильно завышен. Набиуллин, если к нему будут относиться как к Кришито, будет нисколько не хуже итальянца.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 12 февраля 2018, 20:04

      Для наигрывания , на будущее -- может быть !!!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 19:38

      Эльмиру всего 22. В 31 год он может быть и покруче Кришито. А сейчас никто не спорит наверное.

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