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    АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и сократил отставание от «МЮ» до двух очков

    В матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» в гостях обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:0.

    Голы за мерсисайдцев забили нападающие Роберто Фирмино и Мохамед Салах. «Ливерпуль» набрал 54 очка и поднялся на третью строчку в таблице. У «Манчестер Юнайтед», который идет вторым, 56 очков.

    «Саутгемптон» с 26-ю очками находится на 18 месте — в зоне вылета.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Саутгемптон – Ливерпуль – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 — Фирмино, 6; 0:2 — Салах, 42.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2018 21:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40

      стикс 11 февраля 2018, 21:47

      удачи Ливерпулю в ЛЧ ..да и во всех играх в АПЛ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 февраля 2018, 21:43

      Лидеры Ливерпуля делают игру, тащат команду и набирают очки!
      У МЮ дела расстроились, крайние неудачи привели к потере очков и потерялись те, кто мог бы потащить коллектив!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 11 февраля 2018, 21:25

      Хреново (для МЮ))

      0
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