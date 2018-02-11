АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и сократил отставание от «МЮ» до двух очков

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» в гостях обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:0.

Голы за мерсисайдцев забили нападающие Роберто Фирмино и Мохамед Салах. «Ливерпуль» набрал 54 очка и поднялся на третью строчку в таблице. У «Манчестер Юнайтед», который идет вторым, 56 очков.

«Саутгемптон» с 26-ю очками находится на 18 месте — в зоне вылета.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Саутгемптон – Ливерпуль – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 — Фирмино, 6; 0:2 — Салах, 42.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ