Спаллетти: «Мы начали сезон с невероятных результатов, поэтому ожидания были слишком завышены»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 24-го тура АПЛ против «Болоньи» (2:1).

«Мы хорошо начали этот сезон, с невероятных результатов, поэтому ожидания были слишком завышены.

Сегодня мы хорошо сыграли. Мы вышли вперед, потом была ошибка, и соперник сравнял счет. Тогда призраки предыдущих матчей начали преследовать нас.

Второй тайм мы провели хорошо, но не смогли выжать больше из численного преимущества. Неуверенно действовали с мячом. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы выглядели хорошо», — сказал Спаллетти.

Напомним, что это первая победа «Интера» в последних девяти матчах. Команда занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.