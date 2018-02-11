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    Спаллетти: «Мы начали сезон с невероятных результатов, поэтому ожидания были слишком завышены»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 24-го тура АПЛ против «Болоньи» (2:1).

    «Мы хорошо начали этот сезон, с невероятных результатов, поэтому ожидания были слишком завышены.

    Сегодня мы хорошо сыграли. Мы вышли вперед, потом была ошибка, и соперник сравнял счет. Тогда призраки предыдущих матчей начали преследовать нас.

    Второй тайм мы провели хорошо, но не смогли выжать больше из численного преимущества. Неуверенно действовали с мячом. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы выглядели хорошо», — сказал Спаллетти.

    Напомним, что это первая победа «Интера» в последних девяти матчах. Команда занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

    Источник: Football Italia

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    11.02.2018 20:46
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