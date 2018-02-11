«Милан» намерен предложить Гаттузо контракт до 2020 года

Руководство итальянского «Милана» довольно работой нынешнего главного тренера Дженнаро Гаттузо и готово предложить ему новый контракт, как сообщают СМИ. Потенциальное соглашение будет действовать до 2020 года.

Специалист возглавил миланцев в ноябре, и под его руководством команда из 14 матчей выиграла семь и три проиграла.

Ранее спортивный директор «Милана» заявлял, что Гаттузо может остаться в клубе на десять лет.