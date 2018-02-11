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    «Милан» намерен предложить Гаттузо контракт до 2020 года

    Руководство итальянского «Милана» довольно работой нынешнего главного тренера Дженнаро Гаттузо и готово предложить ему новый контракт, как сообщают СМИ. Потенциальное соглашение будет действовать до 2020 года.

    Специалист возглавил миланцев в ноябре, и под его руководством команда из 14 матчей выиграла семь и три проиграла.

    Ранее спортивный директор «Милана» заявлял, что Гаттузо может остаться в клубе на десять лет.

    Источник: Football Italia

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    11.02.2018 13:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 февраля 2018, 18:30

      если правда то очень поспешное и необдуманное решение, ничем особым он пока не заслужил такое доверие.

      1
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 11 февраля 2018, 15:49

      Рановато, ещё ничего не сделано.

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