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    Ринат Билялетдинов: «То, что я требую от игроков «СКА-Хабаровска», получается со скрипом»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов после товарищеского матча против чешской «Зброевки» (1:0) рассказал, как проходит подготовка команды к возобновлению сезона. Специалист доволен не всем.

    «Многим я недоволен. Некоторые вещи, которые я жду от футболистов, продвигаются со скрипом. Мне понравилась самоотдача команды и соблюдение игровой дисциплины, хотя приходилось и покрикивать на ребят. Это было необходимо, чтобы закрепить у футболистов в сознании все тактические перестроения, которые надо не просто выполнять, а еще и делать это на опережение.

    Иногда нужно подгонять команду, в том числе словами. Где-то даже приходится думать за футболиста и подсказывать, чтобы в дальнейшем он начинал соображать и принимать решения самостоятельно», – сказал тренер.

    Дальневосточники в таблице РФПЛ идут последними и отстают от зоны переходных матчей на восемь очков.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    10.02.2018 11:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 февраля 2018, 12:19

      тут один вариант чтобы не скрипело смажьте / вазелином/ совсем будет другая команда

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