Ринат Билялетдинов: «То, что я требую от игроков «СКА-Хабаровска», получается со скрипом»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов после товарищеского матча против чешской «Зброевки» (1:0) рассказал, как проходит подготовка команды к возобновлению сезона. Специалист доволен не всем.

«Многим я недоволен. Некоторые вещи, которые я жду от футболистов, продвигаются со скрипом. Мне понравилась самоотдача команды и соблюдение игровой дисциплины, хотя приходилось и покрикивать на ребят. Это было необходимо, чтобы закрепить у футболистов в сознании все тактические перестроения, которые надо не просто выполнять, а еще и делать это на опережение.

Иногда нужно подгонять команду, в том числе словами. Где-то даже приходится думать за футболиста и подсказывать, чтобы в дальнейшем он начинал соображать и принимать решения самостоятельно», – сказал тренер.

Дальневосточники в таблице РФПЛ идут последними и отстают от зоны переходных матчей на восемь очков.