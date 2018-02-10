Примера. «Реал» в преддверии игры с «ПСЖ» встретится с «Реал Сосьедадом»

Мадридский «Реал» сегодня, 10 февраля, проведет свой матч 23 тура испанской Примеры. В соперниках у сливочных баскский «Реал Сосьедад». Хозяева поля идут в таблице четвертыми, а команда из Сан-Себастьяна – 14-ми.

Обоим коллективам на будущей неделе предстоит провести еврокубковые матчи. «Реал» сыграет в рамках Лиги чемпионов против «ПСЖ», а «Реал Сосьедад» – против австрийского «Зальцбурга» в Лиге Европы.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию последней репетиции команд перед стартом весенней части еврокубков. Начало игры – в 22:45 по Москве.

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