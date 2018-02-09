Мхитарян — об Обамеянге: «Думал, что только в мечтах могу поиграть с ним где-то, кроме «Боруссии»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мнением о переходе напдающего Пьера-Эмерика Обамеянга из «Боруссии Д» в лондонский клуб.

«Думал, что только в мечтах мы могли бы играть вместе где-то, кроме «Боруссии». Но я рад, что это произошло.

Я его очень хорошо знаю, он один из моих лучших друзей и лучший одноклубник, с которым я играл. Я очень счастлив, что он играет за «Арсенал» и, думаю, фанаты тоже рады видеть его здесь.

Что еще сказать? Я люблю играть с ним. Могу понять его по одному шагу и, надеюсь, в следующих матчах мы достигнем большего», — сказал Мхитарян.

Ранее Обамеянг заявил, что Мхитарян сильно повлиял на его решение перейти в «Арсенал».