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    Мхитарян — об Обамеянге: «Думал, что только в мечтах могу поиграть с ним где-то, кроме «Боруссии»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мнением о переходе напдающего Пьера-Эмерика Обамеянга из «Боруссии Д» в лондонский клуб.

    «Думал, что только в мечтах мы могли бы играть вместе где-то, кроме «Боруссии». Но я рад, что это произошло.

    Я его очень хорошо знаю, он один из моих лучших друзей и лучший одноклубник, с которым я играл. Я очень счастлив, что он играет за «Арсенал» и, думаю, фанаты тоже рады видеть его здесь.

    Что еще сказать? Я люблю играть с ним. Могу понять его по одному шагу и, надеюсь, в следующих матчах мы достигнем большего», — сказал Мхитарян.

    Ранее Обамеянг заявил, что Мхитарян сильно повлиял на его решение перейти в «Арсенал».

    Источник: Skysports

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    09.02.2018 22:32
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