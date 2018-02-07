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    Обамеянг: «Мхитарян сильно повлиял на мой переход в «Арсенал»

    Нападающий английского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, кто больше всего повлиял на его приход в стан «пушкарей» этой зимой. Таковым оказался друг габонца Генрих Мхитарян.

    «Оказавшись здесь вместе с Генрихом, я воссоединился с другом. Было круто увидеться с ним вновь. Мы несколько раз созванивались и спрашивали, что по поводу наших переходов в «Арсенал».

    Он определился первым, а потом уже я. Поэтому Мхитарян сильно повлиял на мой трансфер», – сказал африканец Arsenal Weekly Podcast..

    Оба игрока уже провели один матч в составе «канониров».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2018 00:07
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