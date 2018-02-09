Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Чемпионат»: «Спартак» не будет приобретать у «Сантоса» Вериссимо

    Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо не станет игроком «Спартака». Московский клуб отказался от идеи приобретать 22-летнего бразильца.

    Ранее сообщалось, что красно-белые готовы заплатить за игрока 10 миллионов евро.

    В 2018 году Вериссимо провел в чемпионате Бразилии один матч, в котором не отметился результативными действиями.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2018 18:14
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 10 февраля 2018, 08:08

      Да в принципе и не особо нужен,,,глубина состава сейчас не плохая,,,,и если брать кого то то это действительно сильного игрока ,,,,а так брать кота в мешке по завышенной цене и не стоит,,,есть свои коты в мешке Пашаличи,Рошичи и прочие пускай проявляют себя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 февраля 2018, 07:40

      Ну слава Богу определились наконец то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 10 февраля 2018, 06:55

      В этой Бразилии столько Педров...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 9 февраля 2018, 22:09

      Санта Барбара продолжиться летом мне кажется)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 февраля 2018, 21:49

      Неужели конец !)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 9 февраля 2018, 21:44

      Наконец-то определились. Давно надо было послать этих торгошей лесом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 февраля 2018, 21:33

      Вот это новость! Просто сразила на повал! Санта Барбара отдыхает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 9 февраля 2018, 21:29

      Интересно, а сам Вериссимо читает онлайн новости про себя? там уже вероятно 10 чемоданов развалились от собирания-разбирания

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 февраля 2018, 21:03

      И слава богу. Лучше на это бабло купить Беляева и Набиуллина. Эти хоть не кот в мешке, да и лимит никто не отменял.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 февраля 2018, 20:51

      надеюсь эта эпопея закончилась, а то уже изрядно надоели они эту тему мусолить

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11