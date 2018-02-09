«Чемпионат»: «Спартак» не будет приобретать у «Сантоса» Вериссимо

Да в принципе и не особо нужен,,,глубина состава сейчас не плохая,,,,и если брать кого то то это действительно сильного игрока ,,,,а так брать кота в мешке по завышенной цене и не стоит,,,есть свои коты в мешке Пашаличи,Рошичи и прочие пускай проявляют себя
Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо не станет игроком «Спартака». Московский клуб отказался от идеи приобретать 22-летнего бразильца.
Ранее сообщалось, что красно-белые готовы заплатить за игрока 10 миллионов евро.
В 2018 году Вериссимо провел в чемпионате Бразилии один матч, в котором не отметился результативными действиями.