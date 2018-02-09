«Чемпионат»: «Спартак» не будет приобретать у «Сантоса» Вериссимо

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо не станет игроком «Спартака». Московский клуб отказался от идеи приобретать 22-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы заплатить за игрока 10 миллионов евро.

В 2018 году Вериссимо провел в чемпионате Бразилии один матч, в котором не отметился результативными действиями.