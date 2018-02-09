Уткин: «Аршавин может принести пользу сборной России. Пусть фотографируется со зрителями и болельщиками»

комментатор вася утькин,простите пожалуйста,а чево оно, поросячее рыло в последний раз и в каком таком эфире комментировало,окромя ежедневных ведер помоев не по делу вылило,запамятовал я, может кто мне память освежит...
Футбольный комментатор Василий Уткин оценил шансы полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина на попадание в сборную России.
Последний раз 36-летний россиянин получал вызов в национальную команду в 2012 году.
«Мне кажется, Аршавин тоже может принести пользу сборной России – пусть фотографируется со зрителями, болельщиками», – сказал Уткин.