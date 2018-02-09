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    Уткин: «Аршавин может принести пользу сборной России. Пусть фотографируется со зрителями и болельщиками»

    Футбольный комментатор Василий Уткин оценил шансы полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина на попадание в сборную России.

    Последний раз 36-летний россиянин получал вызов в национальную команду в 2012 году.

    «Мне кажется, Аршавин тоже может принести пользу сборной России – пусть фотографируется со зрителями, болельщиками», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    09.02.2018 16:49
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 12 февраля 2018, 19:52

      комментатор вася утькин,простите пожалуйста,а чево оно, поросячее рыло в последний раз и в каком таком эфире комментировало,окромя ежедневных ведер помоев не по делу вылило,запамятовал я, может кто мне память освежит...

      0
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 9 февраля 2018, 22:29

      Снова гнилье от Уткина. Аршавин покруче многих молодых наших футболистов. Зажигает в Кайрате. Хоть и откровенно слабая лига , но думаю Аршавин своими выступлениями вызов в сборную заслуживает. Если и не поможет, то не испортит точно

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 9 февраля 2018, 22:01

      Здравствуйте

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 9 февраля 2018, 22:01

      Вася прав

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 9 февраля 2018, 19:40

      Уткин может принести пользу сб. России, пусть встанет в ворота в случае пробития пенальти

      0
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 9 февраля 2018, 19:23

      Вася всё шутит....))

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > _Marqella_ 22 февраля 2018, 09:18

      А ты всё тупишь :)))

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 февраля 2018, 19:05

      Бочка своей смертью не помрет!)

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 февраля 2018, 18:55

      Главное не допускать туда таких как ты - потерявших рассудок!
      Эх, Вася, Вася, а ведь тебя многие уважали когда-то...
      Что ж ты с собой сделал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 февраля 2018, 18:46

      куда уж без глумливого мнения Василия, вставит как всегда свои пять копеек))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 февраля 2018, 18:16

      Уткин хватит крякать надоел улетай уже на зимовку

      0
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