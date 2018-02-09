«Тосно» погасил все долги перед футболистами

Руководство «Тосно» полностью погасило все задолженности перед футболистами по зарплате и премиальным. Об этом заявил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

Ранее игроки из-за финансовых проблем отказались тренироваться. Позднее они прекратили забастовку.

«Долги перед футболистами «Тосно» погашены в полном объеме. Все выплаты были произведены 8 февраля. Вопрос закрыт», – сказал Матюшенко.

На данный момент «Тосно» занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ.