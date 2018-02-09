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    «Тосно» погасил все долги перед футболистами

    Руководство «Тосно» полностью погасило все задолженности перед футболистами по зарплате и премиальным. Об этом заявил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

    Ранее игроки из-за финансовых проблем отказались тренироваться. Позднее они прекратили забастовку.

    «Долги перед футболистами «Тосно» погашены в полном объеме. Все выплаты были произведены 8 февраля. Вопрос закрыт», – сказал Матюшенко.

    На данный момент «Тосно» занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    09.02.2018 16:01
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 февраля 2018, 20:59

      Теперь и игра будет в удовольствие.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 9 февраля 2018, 20:04

      Деньги за Маркова пришли на счет клуба, потому и долги погасили. Теперь можно до конца сезона дотянуть, а там уже ждет ФНЛ. Игроки с контрактами выше 100 тыс евро в год разбегутся кто куда, на их места подтянутся дешевые игроки из ПФЛ, и можно будет существовать дальше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 февраля 2018, 18:39

      хорошо что их обещание не пустой звук.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 9 февраля 2018, 17:00

      Какие в спорте стали новости.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 9 февраля 2018, 16:57

      Скоро навые начнут капать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 9 февраля 2018, 16:43

      А руководство может устроить забастовку из-за плохой игры?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 9 февраля 2018, 16:31

      Ну теперь всех порвут.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 февраля 2018, 16:30

      Это хорошо!
      А то творить в искусстве и играть в спорте, сложно без финансового куража!))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 9 февраля 2018, 16:11

      Ну слава богу...) А то я так переживал...последние дни вообще спать не мог! Люди без крошки хлеба сидели, на тренировку на рейсовом автобусе добирались...
      Ну теперь то все наладится!

      3
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