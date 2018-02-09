«Эмелек» готов заплатить за аренду Нобоа 550 тысяч

«Эмелек» продолжает работать над трансфером полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа, сообщает Tribuna Emelec. Клуб из Эквадора готов взять футболиста, который не имеет достаточной игровой практики в российской команде в нынешнем сезоне, в аренду, заплатив за это 550 тысяч долларов.

В «Зените» рассчитывают сохранить 32-летнего полузащитника, задействовав его в матчах чемпионата ФНЛ за команду «Зенит-2».

Напомним, что Нобоа выступает в России с 2007 года, когда он перешел из «Эмелека» в «Рубин». В составе «Зенита» он играет с 2017 года.