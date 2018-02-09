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«Эмелек» готов заплатить за аренду Нобоа 550 тысяч

9 февраля 2018, 10:05
7

«Эмелек» продолжает работать над трансфером полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа, сообщает Tribuna Emelec. Клуб из Эквадора готов взять футболиста, который не имеет достаточной игровой практики в российской команде в нынешнем сезоне, в аренду, заплатив за это 550 тысяч долларов.

В «Зените» рассчитывают сохранить 32-летнего полузащитника, задействовав его в матчах чемпионата ФНЛ за команду «Зенит-2».

Напомним, что Нобоа выступает в России с 2007 года, когда он перешел из «Эмелека» в «Рубин». В составе «Зенита» он играет с 2017 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы Эмелек Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (7)
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Dimon013
1518162097
Смысл Нобоа играть за Зенит-2 на непонятных снежных полях, если можно поиграть дома в солнечном Эквадоре)
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insider_retro
1518164571
Ради таких цифр у нас даже за стол переговоров не сядут! А Кристиан ещё может!!!!
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lotsman
1518169001
Надо отдавать. Хоть какая то польза будет. Всё лучше, чем платить большую зарплату за сидение на скамье.
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Отчаянный Пердун
1518175907
Смешно! Зенит как собака на сене! В аренду его, пришёл бесплатно, а за аренду заплатят!
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compka
1518178887
Зенит-2 ???
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zigbert
1518195178
Нобоа достаточно квалифицированный футболист и зенит-2 не его уровень.
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