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    «Эмелек» готов заплатить за аренду Нобоа 550 тысяч

    «Эмелек» продолжает работать над трансфером полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа, сообщает Tribuna Emelec. Клуб из Эквадора готов взять футболиста, который не имеет достаточной игровой практики в российской команде в нынешнем сезоне, в аренду, заплатив за это 550 тысяч долларов.

    В «Зените» рассчитывают сохранить 32-летнего полузащитника, задействовав его в матчах чемпионата ФНЛ за команду «Зенит-2».

    Напомним, что Нобоа выступает в России с 2007 года, когда он перешел из «Эмелека» в «Рубин». В составе «Зенита» он играет с 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2018 10:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 февраля 2018, 19:52

      Нобоа достаточно квалифицированный футболист и зенит-2 не его уровень.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 9 февраля 2018, 15:21

      Зенит-2 ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 9 февраля 2018, 14:31

      Смешно! Зенит как собака на сене! В аренду его, пришёл бесплатно, а за аренду заплатят!

      1
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 9 февраля 2018, 12:36

      Надо отдавать. Хоть какая то польза будет. Всё лучше, чем платить большую зарплату за сидение на скамье.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > lotsman 9 февраля 2018, 12:56

      зарплату так и так придется платить так как Эмелек не сможет платить ту что он сейчас получает в Зените то же самое случилось и с Шатовым он сам заплатил из своего контракта

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 февраля 2018, 11:22

      Ради таких цифр у нас даже за стол переговоров не сядут!
      А Кристиан ещё может!!!!

      4
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 9 февраля 2018, 10:41

      Смысл Нобоа играть за Зенит-2 на непонятных снежных полях, если можно поиграть дома в солнечном Эквадоре)

      0
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