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    Асенсио сообщили, что Зидана в «Реале» сменит Покеттино

    Агент ФИФА Хота Хорди сообщил информацию, что следующим главным тренером мадридского «Реала» станет Маурисио Покеттино, ныне работающий с лондонским «Тоттенхэмом».

    «В «Реале» есть Марко Асенсио, которого не все устраивает в команде. Он хочет сменить клуб. Об этом узнало руководство. Оно сообщило футболисту, что следующим тренером станет Покеттино и он рассчитывает на Марко», – заявил Хорди.

    Ранее «Бомбардир» писал, что кандидатом на пост тренера «Реала» является Йоахим Лев.

    Источник: Don Balon

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    09.02.2018 00:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 10 февраля 2018, 23:18

      el pi.zdobolo и то правдивее инфу вбрасывает))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 февраля 2018, 10:34

      если правда то очень некрасивые закулисные игры со стороны руководства, но я почему-то сомневаюсь в правдивости этой информации)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      hellkid 9 февраля 2018, 08:23

      кря кря

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 февраля 2018, 06:17

      жаль Зидана... пришел ,все наладил,пошли победы... а неудачи и черные полосы у всех бывают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      ron 80 9 февраля 2018, 06:05

      Источник левый , вернее жёлтый....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 февраля 2018, 01:53

      Ещё десяток фамилий напишите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 февраля 2018, 00:49

      Такая инфа, если где-то и протекает, то её не делают достоянием общественности!
      На ней тихо и спокойно делают бизнес!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 февраля 2018, 00:48

      Время покажет что будет !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 9 февраля 2018, 00:44

      опять этот дон-балон...так себе источник

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 февраля 2018, 00:31

      А он что конролирует это все? Брехня

      0
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