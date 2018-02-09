Асенсио сообщили, что Зидана в «Реале» сменит Покеттино

Агент ФИФА Хота Хорди сообщил информацию, что следующим главным тренером мадридского «Реала» станет Маурисио Покеттино, ныне работающий с лондонским «Тоттенхэмом».

«В «Реале» есть Марко Асенсио, которого не все устраивает в команде. Он хочет сменить клуб. Об этом узнало руководство. Оно сообщило футболисту, что следующим тренером станет Покеттино и он рассчитывает на Марко», – заявил Хорди.

Ранее «Бомбардир» писал, что кандидатом на пост тренера «Реала» является Йоахим Лев.