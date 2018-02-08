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    Товарищеский матч. «Урал» уступал к 58-й минуте 0:2, но разгромил «Гомель»

    Екатеринбургский «Урал» продолжает готовиться к весенней части сезона РФПЛ. Уральцы в товарищеском матче справились с белорусским «Гомелем», хотя по ходу встречи уступали со счетом 0:2.

    Дублями в составе «шмелей» отметились Владимир Ильин и Алексей Евсеев.

    Товарищеский матч

    Урал (Россия) – Гомель (Белоруссия) – 5:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Конате, 12; 0:2 – Волков, 55; 1:2 – Ильин, 58; 2:2 – Ильин, 60; 3:2 – Евсеев, 67; 4:2 – Чантурия, 74 (с пенальти); 5:2 – Евсеев, 80.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2018 21:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 февраля 2018, 10:19

      Вот это молодцы, мужики и воины до конца!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 февраля 2018, 09:24

      Молодцы.Не каждая команда сможет так не оставить камня на камне сопернику. Неуемная воля к победе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 9 февраля 2018, 00:08

      Странный матч.

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 февраля 2018, 22:07

      Парни с Урала - они могут!! Ильин - молоток!!

      7
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