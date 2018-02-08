Товарищеский матч. «Урал» уступал к 58-й минуте 0:2, но разгромил «Гомель»

Екатеринбургский «Урал» продолжает готовиться к весенней части сезона РФПЛ. Уральцы в товарищеском матче справились с белорусским «Гомелем», хотя по ходу встречи уступали со счетом 0:2.

Дублями в составе «шмелей» отметились Владимир Ильин и Алексей Евсеев.

Товарищеский матч

Урал (Россия) – Гомель (Белоруссия) – 5:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Конате, 12; 0:2 – Волков, 55; 1:2 – Ильин, 58; 2:2 – Ильин, 60; 3:2 – Евсеев, 67; 4:2 – Чантурия, 74 (с пенальти); 5:2 – Евсеев, 80.