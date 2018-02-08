Гиггз: «Кейн мог бы взять пример с Бэйла и уехать играть за границу»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о возможном уходе форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна из лондонского клуба.

«Когда игрок уходит в клуб, который борется за титулы, он переходит на другой уровень. Но выигрывать трофеи с клубом, в котором ты рос, — нечто особенное. Игроков привлекает это, особенно когда в команде есть отличный тренер и когда клуб строит новый стадион.

Но Кейн мог бы также продолжить карьеру за границей. Он мог бы взять пример с Гарета Бэйла, который трижды выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», — сказал Гиггз.

Напомним, что в воскресенье Кейн забил свой сотый мяч в АПЛ.