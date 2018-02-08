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    Гиггз: «Кейн мог бы взять пример с Бэйла и уехать играть за границу»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о возможном уходе форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна из лондонского клуба.

    «Когда игрок уходит в клуб, который борется за титулы, он переходит на другой уровень. Но выигрывать трофеи с клубом, в котором ты рос, — нечто особенное. Игроков привлекает это, особенно когда в команде есть отличный тренер и когда клуб строит новый стадион.

    Но Кейн мог бы также продолжить карьеру за границей. Он мог бы взять пример с Гарета Бэйла, который трижды выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», — сказал Гиггз.

    Напомним, что в воскресенье Кейн забил свой сотый мяч в АПЛ.

    Источник: Skysports

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    08.02.2018 15:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 февраля 2018, 21:05

      Не очень хороший пример !

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 8 февраля 2018, 16:05

      Британцы в Испании смотрятся инородным телом. Лучше Кейну остаться и стать легендой АПЛ как тот же Гиггз.

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