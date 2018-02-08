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    Глушаков: «Гол «Спарты» – ошибка Комбарова. Но лучше «привозить» на сборах, чем в сезоне»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итог победе над «Спартой» (2:1) в контрольной встрече.

    «Хорошо, что выиграли. В предыдущих четырех матчах нам это не удавалось. Надо было подойти к «Атлетику» в хорошем настроении. Нам есть, над чем работать. Ошибка Комбарова в пропущенном голе? Ну да, была, не спорю. Я всегда говорил, что лучше ошибки делать на сборах, а в сезоне не «привозить». Так что ничего страшного. Комбаров отстрелялся по «привозам».

    Теперь летим в Москву готовиться в тех же климатических условиях, что будет игра. Жаль, конечно, что первый матч не в гостях. Можно было бы не улетать из Испании. Больше бы сил сохранили, но ничего не поделать. Зато встретим соперника полными трибунами», – сказал 31-летний хавбек.

    15 февраля красно-белые примут «Атлетик» в рамках первой встречи 1/16 финала Лиги Европы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2018 00:21
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 февраля 2018, 10:48

      это верно и самое главное успеть за время сборов исправить многие недочеты.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 8 февраля 2018, 09:43

      не пойму , щас модно что ли товарищей по команде в чем то обвинять ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 февраля 2018, 09:14

      Она ещё свои голы и в сезоне привезёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 февраля 2018, 08:55

      Вы все там одна огромная ошибка.

      Ой ну всё, заминусовали пяточки хрю хрю)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 февраля 2018, 08:50

      Удачи вам в официальных играх.Мы все верим в вас.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 8 февраля 2018, 08:04

      косяки Комбарова это закономерность ---его давно уже пора менять

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 8 февраля 2018, 06:53

      Комбарову обижаться не на что , к сожалению его "ляпы" уже стали чуть ли не традиционными !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 8 февраля 2018, 05:40

      ошибки признавать уметь надо...правильно Денис сказал

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 8 февраля 2018, 02:58

      Глушаков высказал свою точку зрения на забитый гол как капитан и это правильно , ничего обидного для Комбарова тут не должно быть .Будем дружно болеть за Спартак 15 февраля , удачи всем нам .

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Spartanez 300 8 февраля 2018, 18:49

      вот именно что совершенно ничего обидного Денис не сказал. А то что лучше пропускать такое на тренировках, так это факт!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 февраля 2018, 02:37

      Не по мужские (
      А ля Рональду

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm > acer2003 8 февраля 2018, 03:10

      Думаю, ты и есть а-ля Роналду.... По русски писать поучись..

      -1
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