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  • Глушаков: «Гол «Спарты» – ошибка Комбарова. Но лучше «привозить» на сборах, чем в сезоне»

Глушаков: «Гол «Спарты» – ошибка Комбарова. Но лучше «привозить» на сборах, чем в сезоне»

8 февраля 2018, 00:21
14

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итог победе над «Спартой» (2:1) в контрольной встрече.

«Хорошо, что выиграли. В предыдущих четырех матчах нам это не удавалось. Надо было подойти к «Атлетику» в хорошем настроении. Нам есть, над чем работать. Ошибка Комбарова в пропущенном голе? Ну да, была, не спорю. Я всегда говорил, что лучше ошибки делать на сборах, а в сезоне не «привозить». Так что ничего страшного. Комбаров отстрелялся по «привозам».

Теперь летим в Москву готовиться в тех же климатических условиях, что будет игра. Жаль, конечно, что первый матч не в гостях. Можно было бы не улетать из Испании. Больше бы сил сохранили, но ничего не поделать. Зато встретим соперника полными трибунами», – сказал 31-летний хавбек.

15 февраля красно-белые примут «Атлетик» в рамках первой встречи 1/16 финала Лиги Европы.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Спартак Спарта Комбаров Дмитрий Глушаков Денис
Комментарии (14)
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rammax fcsm
1518045922
лучше вообще не привозить... никогда..
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acer2003
1518046641
Не по мужские ( А ля Рональду
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Spartanez 300
1518047924
Глушаков высказал свою точку зрения на забитый гол как капитан и это правильно , ничего обидного для Комбарова тут не должно быть .Будем дружно болеть за Спартак 15 февраля , удачи всем нам .
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alexivanof197
1518057607
ошибки признавать уметь надо...правильно Денис сказал
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ROSTOV SUPER
1518062030
Комбарову обижаться не на что , к сожалению его "ляпы" уже стали чуть ли не традиционными !
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nik55
1518066298
косяки Комбарова это закономерность ---его давно уже пора менять
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Диктор
1518069015
Удачи вам в официальных играх.Мы все верим в вас.
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Axe111
1518069311
Вы все там одна огромная ошибка. Ой ну всё, заминусовали пяточки хрю хрю)))
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Spartak 777
1518072196
не пойму , щас модно что ли товарищей по команде в чем то обвинять ?
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OfaZavr
1518076089
это верно и самое главное успеть за время сборов исправить многие недочеты.
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