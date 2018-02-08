Глушаков: «Гол «Спарты» – ошибка Комбарова. Но лучше «привозить» на сборах, чем в сезоне»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итог победе над «Спартой» (2:1) в контрольной встрече.

«Хорошо, что выиграли. В предыдущих четырех матчах нам это не удавалось. Надо было подойти к «Атлетику» в хорошем настроении. Нам есть, над чем работать. Ошибка Комбарова в пропущенном голе? Ну да, была, не спорю. Я всегда говорил, что лучше ошибки делать на сборах, а в сезоне не «привозить». Так что ничего страшного. Комбаров отстрелялся по «привозам».

Теперь летим в Москву готовиться в тех же климатических условиях, что будет игра. Жаль, конечно, что первый матч не в гостях. Можно было бы не улетать из Испании. Больше бы сил сохранили, но ничего не поделать. Зато встретим соперника полными трибунами», – сказал 31-летний хавбек.

15 февраля красно-белые примут «Атлетик» в рамках первой встречи 1/16 финала Лиги Европы.